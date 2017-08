10 redenen waarom je Jane the Virgin gezien moet hebben

Of het nu de humor, de verteller met z’n Spaanse accent of hoofdrolspeelster Gina Rodriguez is: Jane the Virgin is Netflixmateriaal dat je niet mag missen. Heb jij de serie – gebaseerd op de Venezolaanse telenovela Juana la virgen – nog niet gezien? Tien redenen om ‘m op je bingewatchlijstje te zetten.

Jane the Virgin is heerlijk over de top. Zo raakt Jane als maagd op haar 23ste zwanger doordat ze per ongeluk geinsemineerd wordt in het ziekenhuis. Say what?!

Jane en haar moeder en oma vormen het ultieme dream team.

Haar vader Rogelio gedraagt zich zo belachelijk dat het hilarisch is.

Janes vreugdedansjes kunnen je zelfs op je slechtste dag nog opvrolijken.

Niet geheel onbelangrijk: er is voldoende hunk-materiaal.

Natuurlijk komt er ook de nodige romantiek aan te pas.

En drama, uiteraard. Het blijft een telenovela hè.

Hadden we al gezegd dat de serie nogal over de top is?

Wereldsterren zoals Britney Spears en Gloria Estefan duiken spontaan op.

Janes kindje Mateo (jawel, voortgekomen uit de inseminatie) is echt om op te vreten.

Kortom, bingen maar!

Beeld Giphy.com