Heb jij stalen zenuwen? Deze 10 thrillers op Netflix zijn voor jou gemaakt

1. Dangerous Lies

In deze film speelt Camila Mendes – die we kennen als Veronica uit Riverdale – de hoofdrol! Ze speelt een arme verzorgster die onverwachts het huis van haar patiënt erft. Dit klinkt natuurlijk mooier dan het is. De erfenis brengt een hoop gevaren met zich mee.

2. Orphan Black

Als Sarah op het treinstation staat, ziet ze ineens zichzelf lopen. Althans, zichzelf, iemand die haar dubbelganger lijkt. Haar dubbelganger pleegt zelfmoord, wat de start is van een nieuwe wereld die opengaat. Een wereld vol geheime experimenten. Ga snel zitten want deze serie telt vijf seizoenen.

3. Contratiempo (The Invisible Guest)

Dat is schrikken. De jonge zakenman (Mario Casas) wordt wakker in een afgesloten hotelkamer. Naast hem ligt het dode lichaam van zijn minnares. De zakenman twijfelt niet om een prestigieuze advocaten te huren om uit te zoeken wat zich heeft afgespeeld.

4.Élite

Op een privéschool in Spanje wordt een moord gepleegd. Dit heeft alles te maken met de confrontatie tussen de arme en rijke studenten op de school. Deze serie met drie seizoenen wil je direct bingen!

5. Gone Girl

Nick (Ben Affleck) en Amy Dunne (Rosamund Pike) zijn vijf jaar getrouwd. Een dag om te vieren, maar het huwelijk is lang niet meer wat het geweest is. Toch schrikt Nick als Amy op die dag verdwijnt. De verdwijning maakt hem namelijk verdachte nummer één. Een film die je vanwege de mega plot twist gezien moet hebben.

6. Dark

Deze Duitse serie vergt wat concentratievermogen, maar de duistere verhalen maken dat zeker waard. Vier families proberen te ontrafelen wat er gebeurd is met een vermist kindje. Maar in die zoektocht verdwijnen er nog meer kinderen. Een schokkend mysterie ligt op de loer…

7. El Hoyo

De Spaanse El Hoyo (The Platform) zal je niet snel vergeten. De film gaat over een speciale gevangenis die zich in een soort flat bevindt. Het voedsel wordt van boven naar beneden uitgedeeld op een plaat. De gevangenen bovenin krijgen meer dan genoeg, terwijl de gevangen onderin de gevangenis honger lijden. Er dreigt een opstand!

8. In the Tall Grass

In deze verfilming van een boek horen een broer en zus een jongetje om hulp roepen vanuit een veld met hoog gras. Ze gaan het jongetje zoeken maar vinden vervolgens zelf geen uitweg meer. En dan zijn ze ook nog eens niet alleen in het veld… Spannend!

9. Birdbox

Klaar om op het puntje van je stoel te zitten? In Birdbox drijft een duistere kracht steeds meer mensen tot zelfmoord. Wat is die kracht? En hoe overleef je in deze bizarre wereld? In deze echte nagelbijter slaat een gezin op de vlucht.

10. Mindhunter

Wat zou jij doen als je seriemoordenaars zou mogen interviewen? Deze serie, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, speelt zich af eind jaren ’70. Twee agenten proberen achter de psychologie van moorden te komen. Dat levert niet alleen een doorbraak op, ook bizar enge gesprekken.

