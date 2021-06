Deze 10 vrouwen willen het hart van Tony Junior veroveren in De Bachelor

In ‘De Bachelor’ gaat Tony Junior (31) op zoek naar de ware liefde. Zal het de dj lukken? Dat kun je vanaf 24 juni zien bij Videoland. Maar eerst is het tijd om kennis te maken met de vrouwen die een poging willen wagen om Tony’s hart te veroveren. Dit zijn ze!

1. Cilian

De zelfredzame Cilian (31) is woonachtig in Tilburg en heeft al een hoop overwonnen in haar leven. Daarom is ze momenteel erg bezig met persoonlijke groei. Ze werkt als jongerencoach waarbij deze ervaringen goed van pas komen. Ze hoopt ontzettend dat Tony het beste in haar naar boven weet te halen.

2. Destiny

De jongste deelnemer is Destiny (20). Ze is jong, maar heeft haar zaakjes goed voor elkaar en weet precies wat ze wil. Ze wil graag haar opleiding tot persoonlijk begeleider afronden. Maar ze verlangt vooral naar de ware liefde, voor altijd. Zal Tony voor haar de ware zijn?

3. Diva

Deze ondernemende vrouw (22) mag dan wel Diva heten, maar dat zegt niets over haar persoonlijkheid. Ze heeft een eigen webshop waar ze ‘rock chic vintagekleding’ verkoopt en daar werkt ze ontzettend hard voor. Diva is op zoek naar een spannende relatie. Ze wil geen standaard huisvrouw worden, maar het liefst met Tony om drie uur ’s nachts nog een kapsalon bestellen.

4. Femke

De Brabantste Femke (30) houdt van gezelligheid en is ook heel sportief. In Fijnaart toert ze graag met haar motor. Die hobby heeft ze met Tony alvast gemeen. Ze is financial controller en werkt ook nog als sportinstructrice, maar is toch het liefst te vinden in een gezellig bruin café.

5. India

De Limburgse India (28) heeft al ontzettend veel gemeen met Tony. Ze woont net als hem met haar vader in een heel groot huis. En ze heeft van haar hobby haar werk kunnen maken. India runt namelijk een eigen succesvolle tattooshop. Helaas is ze nu nog de enige single in haar vriendengroep. Zal Tony daar verandering in brengen?

6. Joy

De naam zegt het al: de Rotterdamse Joy (25) is altijd vrolijk. Ze is ontzettend creatief, maar dit moet ook wel voor haar baan als concept creator en PR consultant. Ze is op zoek naar een beste maatje en een soulmate en hoopt dat Tony die rol kan vervullen. Ze schrijft net als Tony muziek, dus dat kan zeker weten een match worden. Zal de vonk overslaan tussen de twee?

7. Maxime Maxima (29) uit Amsterdam is vastbesloten: ze wil een relatie die nooit saai is. Maar nog belangrijker: ze wil onvoorwaardelijke liefde, en dan natuurlijk het liefste van Tony. Ze is ook erg gedreven. Ze is social media manager bij een groot kledingbedrijf, maar wil zeker binnen enkele jaren wel een managementfunctie te pakken hebben.

8. Nadeche

Qua muzikaliteit zal er tussen Tony en Nadeche (25) zeker een vonk kunnen overslaan. Muziek is erg belangrijk voor Nadeche. Ze schrijft zelf liedjes en speelt gitaar. Verder werkt deze muzikale vrouw als marketeer en docent.