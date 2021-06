Bibi Breijman, Flair’s nieuwe columnist deelt speciaal voor het 1000ste en dus jubileumnummer van Flair haar verdriet over de huidige uitblinkmaatschappij. De drang om uit te blinken en perfect te zijn is de laatste 25 jaar enorm toegenomen. Dat eist z’n tol. Steeds meer mensen kampen met een burn-out en kunnen de ratrace niet meer aan. Experts luiden samen met Flair de noodklok: de prijs die we voor de uitblinkmaatschappij betalen, is te hoog.

Perfectie

Ook Bibi Breijman kampt met de gevolgen. Bibi: “Ook ik streef naar perfectie. En ik merk dat het me verdrietig maakt en dat het heel vermoeiend is. Laatst postte ik vakantiefoto’s op Instagram van een mooi moment. Maar dan is er toch weer iemand die zich in de comments afvraagt waarom ik geen borstvergroting neem. Dan word ik toch weer onzeker: wat is er mis met mij?”

Onzekerheid

Speciaal voor het jubleumnummer van Flair legde ze dit gevoel vast voor de cover. “Toen wij deze coverfoto maakten, voelde ik me echt verdrietig. Zo diep zit die onzekerheid.” En Bibi staat niet alleen. In een door Flair onder de doelgroep uitgevoerd onderzoek gaf 80 % van de respondenten aan druk te voelen om zich beter voor te doen. Eén op de drie vrouwen ervaart druk tot het leiden van een perfect leven.Deskundigen spreken al van een epidemie, eentje die soms catastrofale gevolgen kan hebben. Diverse onderzoeken linken perfectionisme en de druk om te presteren rechtstreeks aan angst, depressie, eetstoornissen, stress en suïcide.

Laat je zien

Flair heeft bewust gekozen voor dit statement op dit 1000ste nummer. Hoofdredacteur Marije Veerman: “Flair is in Nederland al decennialang die vriendin voor jonge vrouwen bij wie je jezelf kunt zijn. Maar ik moet toch constateren dat, als er iets is wat we in de huidige maatschappij juist steeds minder durven, het precies dat is: onszelf zijn. De drang om uit te blinken, om perfect te zijn, is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Online, maar ook offline. Laatst sprak ik een juf die zei dat ze zich veel meer zorgen maakte om het aantal kinderen dat door hun ouders op bijles wordt gezet, dan het aantal kinderen dat te lijden heeft onder de gevolgen van de lockdown.

Flair zegt met dit jubileumnummer: genoeg is genoeg. Je bent goed, precies zoals je bent. Sta ervoor, laat je zien. Dan heb je sowieso flair.”

