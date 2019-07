10x de leukste podcasts voor op vakantie

Nog niet iedereen is podcast-fan. Want wanneer moet je zo’n podcast nou luisteren? Gewoon niets doen terwijl je luistert voelt best gek in een tijd waarin we gewend zijn 24/7 te multitaksen. Daarom is de vakantie het perfecte moment om eens een podcast aan te klikken. Want wat is er nu fijner om te doen al luierend in de zon?

Er zijn verschillende soorten podcasts. Sommigen hebben wat weg van een radioprogramma waarin een onderwerp wordt uitgediept. Maar er zijn ook podcasts die als een soort luisterverhaal fungeren, of waarin interessante mensen vertellen over hoe zij iets bereikt hebben in hun leven. Er zijn er zelfs waarin je ‘stiekem’ meeluistert met een therapiesessie. We hebben een rondje op onze redactie gedaan en deze tien podcasts behoren tot onze favorieten.

Dit zijn ze

We beginnen met de ‘luisterboeken’-podcasts:

My dad wrote a porno

Een jongen leest het pornoboek dat zijn vader schreef (OMG is hier de enige gepaste opmerking) voor aan zijn vrienden. Resultaat: ze analyseren samen wat zijn vader geschreven heeft, en lachen zich helemaal dood.

Dit is hoe je dood gaat

Mooi bruggetje ;-). Dit is een hele spannende thriller waarvan de eerste alinea begint met: ‘J e dacht vast dat ik er nooit achter zou komen, hoe je me al ons hele leven samen belazerd. Maar ik weet het Sebastian, ik weet alles. En nu wil ik wraak. Deze opnames zullen het laatste zijn wat je ooit hoort.’

De kofferbakmoord

We blijven even in gezellige sferen. Een onopgeloste moord in Zuidoost-Drenthe houdt iedereen bezig. Want waarom moest Ralf, een joviale en vriendelijke jongen, dood?

Waarom

Blijkbaar heeft onze redactie vooral voorkeur voor wat lugubere podcasts, want ook dit is geen gezellig (maar wel een intrigerend verhaal). Als Tom in 1997 onverwachts besluit zelfmoord te plegen samen met jongen – een naam die zijn vrienden niet kennen-, gaat zijn ex Eva Moeraert op zoek naar het waarom.

Deze onderstaande podcasts zijn wat meer praat-programma’s.

De Krokante Leesmap

Marcel van Roosmalen, Roelof de Vries en Noortje Veldhuizen nemen de bladen van de week door. Wat staat erin, wat moet je lezen en wat dus juist niet. Zeker als je ze een beetje leert kennen is het een behoorlijk vermakelijk programma.

How I build this

Als je van levensverhalen houdt is dit een goede voor je. Hier spreken ondernemers, idealisten en innovatoren over de grote bedrijven/ bewegingen die ze gestart zijn.

Kopstuk

Journalist Rutger Lemm praat met mensen die hij bewondert of waarvan hij hoopt nog iets te leren. Zoals Arnon Grunberg of Georgina Verbaan.

Echt Gebeurd

Hier vertellen mensen over iets wat ze meegemaakt hebben en dat levert mooie, grappige of bijzondere verhalen op.

Van Twee Kanten

Ken je journalist Corine Koole? Zij is bekent door haar interviews voor o.a. Volkskrant Magazine en LINDA. Hier voelt zij twee geliefden aan de tand over een gebeurtenis in hun leven. Ze interviewt ze apart waardoor de diepste verlangens, strubbelingen en geheimen boven kunnen komen drijven.

Omdenken

Berthold Gunster is de grondlegger van Omdenken, praat met mensen over hun problemen. Het is een beetje alsof je stiekem met een therapiesessie meeluistert, wat het heel authentiek maakt (en dus leuk), maar ook leerzaam omdat er in elke podcast wel iets lijkt te zijn waar je zelf ook iets aan hebt.

The Cut on Tuesdays

Zoals de Volkskrant betitelt: het klinkt als een gesprek dat je met je meest gevatte vrienden zou hebben. Elke aflevering gaat over een ander onderwerp, die te maken hebben met ‘ongemakkelijke waarheden van vrouwenlevens’: schaamhaar, werk, drugs, oestrogeen, etc.

