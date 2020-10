10x heerlijk lezen in de lockdown

Lezen in de lockdown, het is zo slecht nog niet. Daarom tien boeken waarin je jezelf helemaal kunt verliezen.

Weet je nog?

Eva was ooit wapenhandelaar, maar stapte uit de business voor een ‘normaal’ leven met man en kind. Maar als ze tien jaar later wordt bestormd door herinneringen aan haar baas Jimmy Liu, moet ze de waarheid over hem onder ogen zien.

Probeer het mortuarium door Eva Maria Staal, € 19,99 via Prometheus

Gezond!

Diëtist en wetenschappelijk onderzoeker Wendy Walrabenstein helpt mensen aan een gezonde levensstijl. In dit boek met tips vertelt ze hoe je met een ontstekingsremmende leefstijl de ‘versnelde veroudering’ remt.

Food Body Mind door Wendy Walrabenstein, € 20,99 via Unieboek Spectrum

Presenteren kun je leren

Of het nou een presentatie is voor je baas, een potentiële klant, een klas met pubers of een volle zaal, Anouhk Sterken leert je hoe je (jezelf) presenteert. Het geheim zit ’m in jouw vermogen om een verbinding te maken met je publiek.

Zeg het door Anouhk Sterken, € 20,99 via AW Bruna

Niet wat het lijkt

Selfmade miljonair Howard koopt zijn leven en is gewend aan macht en geld. Maar achter dit masker gaat hij gebukt onder de verdwijning van zijn dochter.

Schaduw stad door Elizabeth Day, € 24,99 via Ambo Anthos

Tranentrekker

Als zijn vrouw overlijdt tijdens de aanslag op de Parijse concertzaal Bataclan, moet Antoine een nieuwe toekomst opbouwen voor zichzelf en zijn zoontje. Maar hoe doe je dat?

Het leven daarna door Antoine Leiris, € 15,99 via Spectrum

Helemaal jezelf

Adele’s goeroe Glennon Doyle geeft vrouwen de kracht zichzelf te durven zijn. Ze pleit ervoor te ontdekken wie je was voordat de wereld vertelde wie je moest zijn.

Ongetemd leven door Glennon Doyle, € 20 via Kosmos Uitgevers

Ware liefde?

Op haar vijftiende heeft Vanessa een affaire met haar leraar Engels. Jaren later wordt hij door meerdere oud-leerlingen beschuldigd van seksueel misbruik. Het was toch ware liefde?

Mijn duistere Vanessa door Kate Russell, € 15 via Prometheus

De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo

Het 79-jarige Hollywoodicoon Evelyn Hugo wil haar glamoureuze, maar ook door schandalen geteisterde leven vereeuwigen in een biografie. Journalist Monique neemt de taak op zich, maar hoe meer ze in de herinneringen van Evelyn duikt, hoe meer ze het idee krijgt dat Evelyn iets verzwijgt.

De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo door Taylor Jenkins Reid, € 22,99 via Ambo Anthos

Nooit meer alleen

Wanneer Emma een overlijdensbericht van haar vroegere middelbare schoolvriendin Sara krijgt, gaat ze op zoek naar de waarheid rond haar dood. Tijdens haar zoektocht ontdekt ze dingen over vroeger die ze liever niet wilde weten.

Nooit meer alleen door Angelique Haak, € 18,95 via De Crime Compagnie

Rust in de tent

Het moderne leven is een mix van doen, moeten, streven, strijden en bereiken. We pakken te weinig onze rust, met als resultaat burn-outs en stressklachten. In het boek Rust vinden in een wereld die maar doordraait geeft de Zweedse meditatie- en yogadocent Magnus Fridh tips voor hoe we de chaos van alledag kunnen loslaten en meer momenten van rust kunnen creëren.

Rust vinden in een wereld die maar doordraait door Magnus Fridh, € 15 via Kosmos Uitgevers