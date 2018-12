10x jullie reacties op de gênante vertoning van Martin Solveig bij de Gouden Voetbal-uitreiking

Trots als een pauw stapt voetballer Ana Hegerberg (23) het podium in Parijs op om haar prijs in ontvangst te nemen. De glimlach van de Noorse speler van Olympique Lyon verdwijnt echter als sneeuw voor de zon als Martin Solveig haar vraagt of ze ook kan twerken. ‘Nee’, reageert ze kortaf. Aan haar gezichtsuitdrukking is duidelijk te zien dat ze de vraag niet kan waarderen.

Ook bij veel Twitteraars schiet Solveig’s opmerking in het verkeerde keelgat.

Inmiddels heeft Solveig middels een videoboodschap op Twitter zijn excuses aangeboden voor de opmerking. Hij zegt dat het nooit zijn bedoeling is geweest iemand te beledigen.

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R

— Martin Solveig (@martinsolveig) 3 december 2018