10x wat jullie niet hadden verwacht ooit te doen en tóch deden

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: wat had je nooit verwacht ooit te doen?

Een grote presentatieklus rocken, in je eentje op reis of je moeders uitspraken overnemen. Soms doe je dingen die je nooit van jezelf had verwacht. Deze VIVA-forummers vertellen waarover zij zichzelf het meest hebben verbaasd.

Chamaedorea : ‘Nooit gedacht dat ik ooit nog eens met een satéprikker hondenkots tussen de groeven van de parketvloer vandaan zou moeten peuteren.’

: ‘Nooit gedacht dat ik ooit nog eens met een satéprikker hondenkots tussen de groeven van de parketvloer vandaan zou moeten peuteren.’ Naatje2000 : ‘In de kringloopwinkel tegen mijn peuter van twee te moeten zeggen: nee lieverd niet aan die schaal likken.’

: ‘In de kringloopwinkel tegen mijn peuter van twee te moeten zeggen: nee lieverd niet aan die schaal likken.’ beetjegek : ‘Dat ik met een scharrel zou trouwen.’

: ‘Dat ik met een scharrel zou trouwen.’ akidoka : ‘Naar volle tevredenheid een week in een Landalpark in Nederland gaan zitten als vakantie.’

: ‘Naar volle tevredenheid een week in een Landalpark in Nederland gaan zitten als vakantie.’ nausicaa : ‘Ik werk op een onderzoekslaboratorium bij de maag-, darm- en leverziekten. Wij krijgen onder andere ontlasting en stukken weefsel binnen waar dan iets mee moet. De lijst dingen waarvan ik nooit had gedacht dat ik ze zou doen is vrij lang.’

: ‘Ik werk op een onderzoekslaboratorium bij de maag-, darm- en leverziekten. Wij krijgen onder andere ontlasting en stukken weefsel binnen waar dan iets mee moet. De lijst dingen waarvan ik nooit had gedacht dat ik ze zou RikM : ‘Ik had niet verwacht ooit op een vrouwenforum te posten… en er ook nog zo lang te blijven hangen.’

: ‘Ik had niet verwacht ooit op een vrouwenforum te posten… en er ook nog zo lang te blijven hangen.’ lattemachiato : ‘Dat ik tegen mijn hond zou praten.’

: ‘Dat ik tegen mijn hond zou praten.’ mick87 : ‘Dat ik op een camping zou gaan staan met een man en zijn puberzoon. En dan ’s avonds een spelletje rummikub. Als iemand me dat een halfjaar geleden had verteld dan had ik diegene uitgelachen.’

: ‘Dat ik op een camping zou gaan staan met een man en zijn puberzoon. En dan ’s avonds een spelletje rummikub. Als iemand me dat een halfjaar geleden had verteld dan had ik diegene uitgelachen.’ Juniper_ : ‘Werken met terminaal zieke mensen, absoluut op 1. Ik vond ziek zijn en de dood altijd gruwelijk eng en ver van mijn bed show. Maar het bevalt me erg goed, deze rare carrièreswitch.’

: ‘Werken met terminaal zieke mensen, absoluut op 1. Ik vond ziek zijn en de dood altijd gruwelijk eng en ver van mijn bed show. Maar het bevalt me erg goed, deze rare carrièreswitch.’ herfstappeltaart: ‘Ruzie krijgen met familie, tot een breuk aan toe.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.