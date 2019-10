Naast de Spaanse successen op Netflix – we noemen een La Casa de Papel en Vis a Vis – doen ook onze zuiderburen het goed qua series. Undercover is natuurlijk dé grote hit, maar ook deze nieuwe/oude parel is zeker het bekijken waard.

We hebben het over 13 Geboden. Pas sinds een tijdje beschikbaar op de streamingdienst, maar eigenlijk al een serie uit 2018. Het verhaal? Iemand die zich Mozes noemt voert verschillende misdaden uit volgens de 10 verschillende geboden. Het politieteam lijkt elke keer achter de feiten aan te lopen, maar dan beginnen ze zijn werkwijze te doorgronden. Denken ze.

Niets is wat het lijkt

Want ook hier geldt: niet is wat het lijkt. Je zit bij deze serie van begin tot eind op het puntje van je stoel en bent zodra het afgelopen is dan ook redelijk in de war of je nu van de personages moet houden of ze moet haten. Want als Mozes juist de misstanden in de maatschappij aanpakt die anders ongestraft blijven – we noemen bijvoorbeeld drie pedofielen die met hun acties weg leken te komen – kun je dan deze (ietwat) brute acties nog wel veroordelen? Kortom, gaat dat zien. De serie bestaat – hoe kan het ook anders – uit 13 afleveringen, dus al onze gebeden worden in ieder geval verhoord.

Beeld: Still