13 Reasons Why krijgt bergen kritiek door inzet gun violence

Een vulgaire kijkcijfertruc of het aan de kaak stellen van een maatschappelijk probleem? Het tweede seizoen van 13 Reasons Why krijgt – pas op, spoilers – bergen kritiek over het gebruik van gun violence. Wat vind jij van de kritiek?

‘Actuele maatschappelijke problemen worden geromantiseerd’

Dat 13 Reasons Why een heftige serie is, is inmiddels bekend. In het eerste seizoen werden actuele problemen zoals pesten en zelfmoord onder jongeren in beeld gebracht. De makers – Jay Asher, schrijver van het boek, en mede-producent Selena Gomez – maakten veel boze tongen los omdat zij een romantisch beeld van zelfmoord zouden schetsen. Die focus verschuift in het nieuwste seizoen naar wapengebruik onder jongeren.

Gepeste kinderen zijn moordenaars

In de laatste aflevering van het eerste seizoen is te zien hoe hobbyfotograaf (en stalker) Tyler een geweer koopt en munitie verzamelt. Gaan de gepeste tieners eindelijk wraak nemen op de populaire kliek? Een spannende cliffhanger, waardoor mensen nóg nieuwsgieriger werden naar het tweede seizoen. En daarmee begint ook de kritiek. Want dat gun violence onder tieners toeslaat als een epidemie in Amerika is duidelijk, maar moet dit actuele probleem dan wel gebruikt worden als lui plot om stereotypes nog meer naar beneden te helpen?

Neem nou Tyler, de rare hobbyfotograaf die jarenlang gepest wordt door de jongens, genegeerd wordt door de meisjes, te kakken wordt gezet door een naaktfoto die viral gaat, en zelfs door nice guy Clay niet serieus wordt genomen. Is het heel gek dat hij de school wel zou willen neerknallen?

‘Ja, eigenlijk is dat heel gek,’ stelt Isabelle Robinson. Zij schreef I Tried to Befriend Nikolas Cruz. He Still Killed My Friends voor de New York Times. ‘De gepeste-eenling-die-transformeert-in-een-shooter is een stereotype dat in het leven is geroepen na het schietdrama op de Columbine High School. Een stereotype waar ook experts zich de afgelopen jaren over gebogen hebben. Met als conclusie dat de gemiddelde ‘schoolschieter’ net zo goed een populaire leerling kan zijn (zoals bijvoorbeeld afgelopen week in Santa Fe). Maar hou je vast aan dit stereotype, dan zeg je eigenlijk impliciet dat de klasgenootjes van de dader verantwoordelijk zijn voor de schietincidenten. Geen enkele vorm van vriendelijkheid of medeleven alleen zou de persoon hebben veranderd die Nikolas Cruz is en was.’

De échte reden van wapengeweld onder tieners

En volgens vele kijkers van de serie heeft Robinson hier gelijk. ‘Door Tyler een slachtoffer van zijn klasgenootjes te maken, in plaats van zijn klasgenoten slachtoffer, negeert 13 Reasons Why de échte reden van de schietepidemie op scholen in Amerika: namelijk een gebrek aan gezond verstand controle over wapens,’ schrijft Jenny Hollander van Bustle. ‘Pesten is een zwak excuus voor de hiaten in ons schoolsysteem, regering en wapenwetten.’ Ze vervolgt: ‘In de twee minuten durende trailer van seizoen 2 worden drie referenties naar wapengeweld gemaakt. Een trailer is er om mensen nieuwsgierig te maken, zodat ze de serie gaan kijken. Dat is waar 13 Reasons Why het wapengeweld onder tieners voor gebruikt.’

Wat vind jij van de kritiek?

Hoe is het überhaupt mogelijk dat een serie als #13ReasonsWhy zo maar kan en mag gemaakt worden? Kom alsjeblieft niet af met “het maakt zaken bespreekbaar” of “het zorgt ervoor dat iedereen wat meer bewust is” als er echte levens op het spel staan?! Z I E K — Steven Arents 🌹 (@StevenArents) 23 mei 2018

#13ReasonsWhySeason2 #13ReasonsWhy watch S2 ep13. I think what we need to do first is STOP bullying then the gun violence #GunControl #GunViolence #UnitedStates

This is the cause of all this tragedy. — 🐝 (@Orlando82er) 24 mei 2018

so…. is the NRA funding this, or? Cuz it’s highly suspicious that they consulted mental health professionals about filming, ignored ALL of what they were told, and then take it a step further and do this shit.#13reasonswhy #gunviolence #rapeculture tw: rape, school shooting https://t.co/HB3vS1QkAp — Andie (@peachboyy333) 18 mei 2018

