15 dingen die alleen de echte Destiny’s Child-fans weten

Beyoncé was zonder twijfel dé act van het afgelopen weekend op Coachella. Nee, excuse us: ze is gewoon dé act van het hele festival. De wereldster zette met haar show heel Palm Springs op zijn kop. Niet alleen haalde ze alles uit de kast met een orkest en een tal aan dansers, ook liefje Jay Z en zusje Solange vergezelden haar op het podium. Al was de allergrootste verrassing natuurlijk het optreden van Destiny’s Child. Want ja, daar zat iedereen pas écht op te wachten!

De drie zangeressen toonden hun fans nog maar even waarom de combinatie van de drie boezemvriendinnen goud waard is. Want hoewel de drie tegenwoordig solo over het podium hobbelen, zijn ze zo met z’n drietjes toch wel echt het allerleukst. En dat weet ook Beyoncé. De zangeres trommelde daarom haar twee hartsvriendinnen uit om afgelopen weekend een show weg te geven op Coachella. En man o man wat was het goed. Helaas zullen we het voorlopig weer even zonder moeten doen, want de dames lijken vooralsnog niet terug bij elkaar te komen. Daarom genieten we met een aantal feitjes die alleen de diehard fans weten, nog maar even extra van het optreden van afgelopen weekend. En hopen we stiekem natuurlijk dat Kelly en Michelle ook gewoon gezellig met Bey en Jay z meekomen tijdens de On the Run II Tour.

1. De zangeressen oefenden hun danspasjes in de garage bij Beyoncé’s ouders in Texas

Oefening baart kunst, en dus waren Beyoncé, Kelly en Michelle hier héél vaak te vinden.

2. Al gaven ze ook regelmatig een showtje weg in de kapperszaak van Beyoncé’s moeder Tina

Wat wil je nog meer? Je haar wordt perfect gekapt, je ligt lekker relaxt in de stoel én je wordt getrakteerd op een show van één van de populairste meidengroepen ter wereld.

3. Voordat ze Destiny’s Child heette, waren ze ‘bekend’ onder de naam Girls Tyme

Hmmm, Destiny’s Child bekt toch even wat lekkerder.

4. Er zijn heel wat verschillende formaties geweest

Zo begonnen ze ooit met zes, werd dit al snel veranderd naar vier en bleven er op het laatst nog maar drie over.

5. Ze waren tussen 1997 en 2005 de top-selling female group van de wereld

De meiden hebben in totaal maar liefst 60 miljoen platen verkocht.

6. Ze traden in 2002 op tijdens de Victoria’s Secret Fashion Show

Voordat Selena Gomez, Harry Styles en Taylor Swift überhaupt een ding waren, wist Destiny’s Child de hele VSFS op zijn kop te zetten.

7. Hun album ‘Destiny’s Fulfilled’ werd gesponsord door McDonalds

We lovin’ it!

8. De moeder van Beyoncé was verantwoordelijk voor de outfits van de meiden

Al was vooral nichtje Kelly Rowland daar niet altijd even blij mee.

9. Jay Z was groot fan van de meidengroep

Lang voordat hij überhaupt verliefd werd op Beyoncé.

10. Destiny’s Child deed de back-in vocals voor Solange

Er werd zelfs gefluisterd dat ze het vierde lid van de groep zou worden, maar dit werd niet veel later ontkracht door Beyoncé.

11. De groep schreef in 2002 een autobiografie

En je kunt ‘m voor €20,99 bij Bol.com kopen.

12. Ze maakten hun break-up bekend tijdens hun tour in Europa.

Ruim 16.000 Spanjaarden waren getuige van dit verschrikkelijke nieuws.

13. Maar gelukkig kwamen ze in 2013 weer bij elkaar voor de Super Bowl

En ze gaven me toch een show weg!

14. Ze zijn nog steeds de beste vriendinnen

Zo zien ze elkaar bijvoorbeeld regelmatig bij hun wekelijkse SoulCycle-klasje.

15. Last but not least, in 2020 bestaat de groep (met Kelly, Beyoncé en Michelle) alweer 20 jaar!

O wat hopen we toch zo dat de meiden flink gaan uitpakken…

Bron Marie Claire US | Beeld Getty