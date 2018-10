15x hilarische reacties op Meghan en Harry’s #RoyalBaby-nieuws

#genieten

Die grappen – de één nog scherper dan de ander – willen we je natuurlijk niet onthouden. We speurden Twitter af en maakten een heerlijke selectie.

De beste complottheorie die ik in tijden heb gezien. #RoyalBaby pic.twitter.com/VfMiJR5n5y — Roos (@RoosvBx) October 15, 2018

Prinses Meghan Markle verwacht een #royalbaby Dat wordt nachtenlang wakker liggen van de Harry. — Chip Homan (@columniks) October 15, 2018

Us finding out this morning that Meghan Markle is pregnant! #RoyalBaby pic.twitter.com/y3RCpHlH51 — Carter Beauty Cosmetics (@CarterBeautyMC) October 15, 2018

Princess Eugenie: 'Lovely to be centre stage for once. What? Oh you've got to be f-ing joking?'#royalbaby pic.twitter.com/134y3cu0vF — ben turner (@BreakyWakey_Ben) October 15, 2018

Het wordt het voorjaar van de Britse exits, folks. #royalbaby #Brexit — JolandavanHeijningen (@jeeveehaa) October 15, 2018

There’s only one man that can be the Godfather. #Royalbaby pic.twitter.com/uPyKJkkPIa — Ben Sheppard (@BenSheppard) October 15, 2018

Me: I don’t care about Harry and Meghan. Harry and Meghan announce pregnancy. Me:#RoyalBaby pic.twitter.com/wgvABmStXp — D a n i e l l e (@melleinad_) October 15, 2018

Every tabloid editor on hearing about the #RoyalBaby pic.twitter.com/FOjErryjlf — wtf renaissance (@WtfRenaissance) October 15, 2018