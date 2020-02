Weg met de 40-urige werkweek: waarom 20 uur de norm zou moeten worden

Ooit is besloten dat een werkweek van ongeveer 40 uur de norm is. Maar waarom eigenlijk? Het is namelijk hélemaal niet goed voor ons oerbrein en we zouden dan ook veel beter uit de verf komen bij een 20-urige werkweek.

Dat vertelt evolutionair psycholoog Mark van Vugt in een gesprek met Psychologie Magazine. Hij geeft toe dat in de oertijd het leven wel wat makkelijker was dan nu en we vooral bezig met kortetermijnendoelen zoals waar ga ik wonen, wat ga ik eten vandaag en met wie ga ik praten. ‘Nu hebben we een enorme fixatie op werk’, aldus van Vugt. ‘Terwijl werk eigenlijk iets is wat pas tijdens de landbouwrevolutie is ontstaan. En met werk ontstonden er status-, machts- en inkomensverschillen. En daarmee ontstond ook sociale ongelijkheid, met nadelige gevolgen voor het welzijn van veel mensen.’

20-urige werkweek

Je kunt volgens hem dan ook stellen dat we ons te veel op werk focussen in deze moderne tijd en er álles voor doen. ‘Jager-verzamelaars spendeerden misschien twintig uur per week aan dingen om in leven te blijven en er iets van te maken. De rest van de tijd relaxten ze. Twintig uur per week zou ook eigenlijk de norm moeten zijn voor de hedendaagse mens.’ Heb je ook wat moeite met autoriteit? Dat is niet gek. Werken voor een baas is een onnatuurlijk gegeven. ‘Uit onderzoek blijkt ook dat interactie met je leidinggevende de grootste stressor is op het werk. Mensen willen van nature autonoom zijn en flexibel. Iedere oermens was een soort zzp’er.’

Foute keuzes

Ondanks dit gegeven, werken veel mensen nog steeds voor een baas in een vaste baan. Hoewel veiligheid en zekerheid dus wel degelijk een oerbehoefte zijn, is het niet per se zo dat we daar dan maar aan moeten voldoen. ‘Onze natuurlijke neigingen kunnen in een moderne omgeving leiden tot keuzes die uiteindelijk helemaal niet goed voor ons zijn. Denk aan milieuvervuiling, of de opwarming van de aarde’, verklaart Mark. ‘Oermensen hoefden zich niet bezig te houden met duurzaamheid. Ze waren impulsief en gericht op directe behoeftebevrediging.’ Doordat ze toen nog niet de technologie hadden om bijvoorbeeld oceanen te plunderen en met zo weinig waren, is er geen blijvende invloed geweest op de natuur. ‘Nu is dat, mede doordat we met zovelen zijn, compleet uit de hand gelopen.’



