‘I’d say it was a trainwreck and a shit show, but that would be unfair to trains and shit’, zo wordt gezegd in de trailer van Death to me en dat is een prima samenvatting van 2020 wat ons betreft. Dat moeten de makers van de nieuwe politieke comedy ook gedacht hebben. Volgens Netflix: ‘een komische blik op het jaar waarvan we allemaal willen dat het eindigt, door de ogen van de slechts geïnformeerde commentators ooit.‘

Als het aan ons lag hadden we van 2020 een horrorfilm gemaakt, maar dat ging de makers een brug te ver. Nee, zonder gekheid: dat dit jaar een eigen film, documentaire of zelfs boek zou krijgen, hadden we allemaal wel aan zien komen. Maar dat Netflix zó snel zou zijn. Op 27 december verschijnt de komische film, gemaakt door de makers van Black Mirror, op Netflix. Kunnen we in 2020 misschien tóch nog lachen om 2020.

Cast

Voor de film is een heel blik Hollywood sterren open getrokken, en dat zijn zeker niet de minste. Zo doen Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow en Cristin Milioti mee. Wat dat betreft kan er dus niet veel misgaan met de film. De trailer is overigens ook veelbelovend: ‘A Year who’s story couldn’t be told, until now, because it was still happening’; zo begint de trailer van Death to 2020 (je ziet ‘m hieronder).