25 jaar na ‘Wannabe’: Spice Girls-documentaire in de maak

Dé hit van The Spice Girls, ‘Wannabe’, blaast volgend jaar alweer 25 kaarsjes uit. En dat kunnen ze natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Met de documentaire ‘Girl Powered: The Spice Girls’ wordt het jubileum gevierd.

Touch

Het begon allemaal met een advertentie voor een auditie voor een meidengroep in 1993. De meiden werden in een huis gezet om eerst vriendinnen te worden voordat ze succes zouden krijgen. Na een kleine formatiewisseling zou de groep onder de naam Touch verder gaan met Melanie B, Melanie C, Geri, Emma en Victoria. Het beloofde platencontract bleef echter uit en de meiden besloten om zelf de touwtjes in handen te nemen. Ze werden aangenomen door 19 Management van Simon Fuller en kregen uiteindelijk een contract bij Virigin Records.

Debuutsingle

Wannabe was dé grote debuutsingle van de populaire girlband uit de jaren negentig. Binnen een jaar stond deze single in 37 landen op nummer 1. De Spice Girls waren de eerste act waarvan de eerste zes singles een nummer 1 hit werd in de Engelse hitlijsten. Daarnaast waren zij de eerste meidengroep die sinds The Beatles twee jaar op rij de nummer één kersthit scoorde, met nummers als Too Much en Goodbye, you go girls!.

Onthullende interviews

Om het jubileum van Wannabe groots te vieren, wordt er een nieuwe documentaire gemaakt over de iconische meidengroep. Girl Powered: The Spice Girls zal een mix bevatten van materiaal uit het archief en nog niet eerder vertoonde, onthullende interviews. We worden meegenomen achter de schermen en zien hoe de meidengroep een plek heeft veroverd in de muziekwereld, die destijds gedomineerd werd door Britse popacts als Oasis en Blur.

Lees ook: Mel B vertelt over racisme tijdens Spice Girls-periode

Reünie

In 2018 werd dan eindelijk een reünie aangekondigd. Vier van de vijf leden zijn vorig jaar juni opnieuw op tournee gegaan. Helaas bleef het bij dertien concerten binnen het Verenigd Koninkrijk, en staan er daarbuiten (nog) geen nieuwe concerten gepland. Hoewel Victoria Beckham geen onderdeel uitmaakte van de reünie, zal ze wél te zien zijn in de nieuwe documentaire. Na de de reünietoer leek het er even op dat er binnenkort ook nieuwe muziek zou komen. Volgens Mirror werken de dames namelijk aan nieuwe hits. En ja, ja: de gehele groep zou hiervoor bij elkaar komen. ‘Ze zijn samengekomen in Londen om hun ideeën op een rijtje te zetten en om nieuwe muziek op te nemen. Het is heel spannend. Het bevindt zich in de beginfase, maar het gebeurt wel’, onthulde een ingewijde. ‘Ze hebben ook contact gehad met Victoria om te kijken of zij ook hierbij betrokken kan worden.’ Wordt vervolgd…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief?

Bron: Vogue | Beeld: Getty Images