25 jaar ‘Wannabe’: Spice Girls brengen nieuwe plaat uit voor dit jubileum

If you wanna be my lover… We kunnen de megahit allemaal meezingen – en rappen. Want nog steeds blijft dit een goed nummer om eens even helemaal los op te gaan. En wist je dat dit nummer al bijna 25 jaar oud is? Ja, wij voelen ons ook best oud nu. Maar er is goed nieuws: want de Spice Girls laten dit jubileum niet zomaar aan zich voorbij gaan.

Ze komen met een nieuwe EP om de 25e verjaardag van hun debuutsingle te vieren.

Nieuwe muziek

Op deze EP kunnen we een remix van Wannabe verwachten, maar dat is niet alles. We kunnen ook genieten van – jawel – nieuwe muziek. Het nooit eerder uitgebrachte nummer Feed Your Love zal op deze EP te horen zijn. Dit nummer werd toentertijd niet uitgebracht omdat het te uitdagend zou zijn voor de doelgroep. In plaats daarvan werd het nummer Wannabe geschreven.

Goed, de doelgroep is inmiddels volwassen en we zijn allemaal nieuwsgierig naar dit nummer. In 2016 lekte er al een fragment van het nummer Feed Your Love uit. Maar vanaf 9 juli zal het voor het eerst compleet te beluisteren zijn.

Tour

De Spice Girls zijn van plan het jubileum van Wannabe ook te vieren met een nieuwe tour. Maar corona gooide roet in het eten, waardoor er nog geen concerten zijn geboekt. Ook dit keer zal Victoria Beckham jammergenoeg niet meedoen met de tour.

Bron: Nu.nl | Beeld: Getty Images