De populairste oud & nieuw-bestemmingen van 2018/2019 ter wereld

Nog maar een maand en het is weer aftellen geblazen. Heb jij nog geen plannen en ben je de jaarlijkse oliebollen en appelflappen eigenlijk wel beu? Boek een trip over de grens, nu het nog kan.

Waar je dan moet zijn? Airbnb heeft onderzocht welke drie bestemmingen dit jaar het meest geboekt werden door Nederlanders.

1. Willemstad

Je moet er een zakcentje voor over hebben, maar boven aan de lijst staat Willemstad. In de hoofdstad van Curaçao wordt er om 19.00 uur al geproost op het Nederlandse Nieuwjaar, waarna de mensen zich verspreiden over de clubs en strandtenten. Ook leuk: op 1 januari om 12.00 uur kun je meedoen aan de Unox Nieuwjaarsduik. En geloof ons, die is een stuk aangenamer dan in de koude Noordzee.

2. Madrid

Madrid is de officieuze wereldstad van de fiesta en daarom dé plek om tijdens talloze festiviteiten te dansen tot de zon opkomt. Hier kun je tijdens Nochevieja genieten van tapas, churros en liters sangria. Vooral op het plein Puerta del Sol is altijd één groot feest. Hier stoppen feestgangers volgens Spaanse traditie om 00.00 uur elke klokslag een druif in hun mond. Dit staat voor twaalf maanden geluk in het nieuwe jaar.

3. Dublin

‘Having Craic’ is een typisch Ierse uitspraak waarbij gerefereerd wordt aan having fun. Nou, dat zal tijdens oud & nieuw in Dublin vast en zeker lukken. In het hart van Dublin worden de laatste momenten van 2018 bij het iconische Custom House gevierd. Hier wordt het Liffey Lights Midnight Moment georganiseerd waar men zijn ogen uitkijkt tijdens een oogverblindend lichtspektakel.

