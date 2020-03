De 30-urige werkweek: een goed alternatief voor meer gelijkheid?

Te veel vrouwen zijn momenteel niet financieel onafhankelijk en van genderongelijkheid op de werkvloer is nog altijd sprake. Dat zou opgelost kunnen worden door vrouwen meer uren werk geven. Dat stelt Anneke Westerlaken, bestuurder bij CNV Vakcentrale, in Trouw. “Met een 30-urige werkweek zijn beide partners in staat om zorg en werk evenwichtiger te verdelen, om beiden carrière te maken en beiden ook genoeg pensioen op te bouwen.”

Overheidscijfers geven een vertekend beeld als het gaat om de financiële positie van Nederlandse vrouwen. Volgens het CBS is 65 procent van de vrouwen financieel onafhankelijk, maar voor de Nederlandse overheid is de norm voor financiële onafhankelijkheid gesteld op slechts 1.000 euro. En dat is niet bepaald veel.

Onmogelijk om rond te komen

Slechts 2 procent van de vrouwen kan hiervan rondkomen, blijkt uit nieuw onderzoek van het CNV, uitgevoerd door Maurice de Hond onder een representatieve groep van 2400 werkenden. Ook geeft een op de drie vrouwen aan niet rond te kunnen komen als zij en haar partner uit elkaar gaan, blijkt uit ditzelfde onderzoek. Slechts 44 procent denkt wel rond te kunnen komen, mochten ze er onverhoopt alleen voor komen te staan. En dat percentage komt niet overeen met de cijfers van het CBS over ‘financieel onafhankelijk’ zijn.

Norm naar 1650 euro

Daarom pleit het CNV voor het verhogen van de norm voor financiële onafhankelijkheid naar 1650 euro per maand. Pas als je dat verdient, sta je financieel op eigen benen. Betaalbare kinderopvang en het dichten van de loonkloof zijn de eerste stappen om dit te bereiken. “Wij roepen werkgevers op om vrouwen actief meer uren aan te bieden zodat hun inkomen omhoog gaat. Zelfs in de sectoren met schreeuwend tekorten, zoals de zorg en het onderwijs, werken vrouwen nu vaak tegen kleine contracten”, aldus Westerlaken in Trouw.

De 30-urige werkweek

Het CNV pleit daarnaast ook voor een 30-urige werkweek, voor zowel mannen als vrouwen. “Nu werken mannen gemiddeld 36 uur, vrouwen 26 uur. Wij willen dat het voor vrouwen aantrekkelijker wordt om gemiddeld genomen een aantal uren meer te gaan werken, mannen een aantal uren minder. Met een 30-urige werkweek zijn beide partners in staat om zorg en werk evenwichtiger te verdelen, om beiden carrière te maken en beiden ook genoeg pensioen op te bouwen”, stelt Weterlaken. “Die 30-urige werkweek bevordert bovendien de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, zorgt voor een betere werk-privébalans en biedt meer tijd voor mantelzorg”, sluit ze af.

Bron: Trouw | Beeld: iStock