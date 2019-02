3x bijzondere boekenwinkels

Op zoek naar een nieuwe hotspot om de leukste boeken te scoren? Dan ben je hier aan het juiste adres.

1. Bookstor

In het royal shopping district rond paleis Noordeinde in Den Haag zit Bookstor, een huiskamer vol verhalen. Hier koop je boeken, maar kun je ook rustig werken, lezen of gewoon zitten en van de koffie en lekkers genieten. Extra leuk: in dit historische pand worden al bijna een eeuw boeken verkocht. bookstor.nl

2. Dominicanen

Misschien wel de allermooiste boekwinkel

ooit: Dominicanen in hartje Maastricht. De boekhandel is gevestigd in de ruim 700 jaar oude Dominicaner Kerk en werd door The Guardian (!) uitgeroepen tot The fairest bookshop of the world, a bookshop made in heaven. Tussen het neuzen door – ook naar lp’s! – kun je aan de cappuccino. libris.nl/dominicanen

3. Bek, Boeken & Bijzonders

Deze boekhandel in Veghel heeft veel meer te bieden dan alleen de Bestseller 60. Het aanbod is breed en divers, dus neem een kopje koffie of thee én de tijd, want dit is een perfecte plek om een hele dag door te brengen. bekboeken.nl

