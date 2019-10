3x bijzondere hotels voor een heerlijk nachtje weg

Een hotel uitkiezen voor je vakantie is altijd weer een moeilijke keuze, daarom hebben we de 3 meest bijzonderste hotels voor je op een rijtje gezet.

1. In de wolken

Zittend in een krappe stoel, een snurkende buurman… Slapen in een vliegtuig is doorgaans niet bijster comfortabel. Behalve bij Vliegtuigsuite Teuge in Gelderland. Daar hebben ze namelijk een heel vliegtuig (van veertig meter lang!) omgebouwd tot suite. Compleet met sauna, bubbelbad en minibar. Check in en relax.

vliegtuighotel.nl

2. Hoogslaper

Vanuit het Watertorenhotel in Nes heb je uitzicht over het weidse platteland van Friesland. Het was vroeger – je zou het niet denken – een watertoren. Niet geschikt voor mensen met hoogtevrees, want je slaapt op maar liefst 41 meter hoogte.

watertorenhotelnes.nl

3. Gaan met die kraan

Bij het Amsterdamse Crane Hotel heb je steeds een ander uitzicht, want een metershoge hijskraan is omgebouwd tot chic hotel. De kraan – en dus jouw luxueuze kamer – draait ongemerkt mee met de wind. ’s Avonds kun je eten in een van de restaurants op de NDSM-werf.

faralda.com

What We Like is afkomstig uit VIVA 40-2019. Deze editie ligt t/m 8 oktober in de winkel of kun je hieronder online bestellen.