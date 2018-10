3x coole conceptstores

Houd jij ervan om nieuwe plekken te ontdekken? VIVA zet 3 coole conceptstores voor je op een rij die jij zeker moet bezoeken.

Pistache

Bij mix-store Pistache in Zwolle vind je op 1200 (!) vierkante meter sieraden, boeken, gadgets, muziek, kleding, fietsen en lifestyle producten. Ze hebben een mix van opkomende, kleine merken en bekende toppers. Je kunt er ook terecht voor een goede kop koffie en een lekkere lunch. En voor een baristacursus of yogales. Veelzijdig much?

pistache-zwolle.nl

Daily Poetry

In hun schattige winkel in Den Bosch verzamelen eigenaren Britt en Sander spullen die ze mooi vinden en waar ze dus helemaal achter staan. Van lekkere bodycrèmes tot stationary, kleding en leuke cadeautjes. Producten van goede kwaliteit, die je helpen van elke dag een feestje te maken. Iets met zelf de slingers ophangen…

daily-poetry.nl

Hutspot

Hotspot Hutspot biedt designers, artiesten en ondernemers met unieke producten een podium. Jeugdvrienden Nick, Reinier en Pieter runnen inmiddels vijf Hutspot-conceptstores door het land en blijven groeien. Uitgeshopt? Je kunt er – mocht je er één hebben – je baard laten knippen én bent er aan het juiste adres voor lekker eten.

hutspot.com

Beeld: Daily Poetry