3x de leukste Koningsdagfestivals voor deephouse- en technoliefhebbers

Nog maar drie weken en de oranjegekte barst los. Wil je jezelf verzekeren van een ticket voor een leuk festival, dan mag je wel vaart maken met beslissen waar je naartoe gaat. VIVA helpt je een handje en soms de leukste festivals voor je op. Vandaag: techno.

Loveland van Oranje

Een ander techno festival tijdens Koningsdag in Amsterdam: Loveland van Oranje. In het Meerpark kun je o.a. genieten van Sven Väth, Chris Liebing en ROD. Wil je hierbij zijn, wacht dan niet te lang met kopen, want de laatste late bird tickets (€ 38) worden nu verkocht.

Kralingse Bos Festival

Ook op het Kralingse Bos Festival in –je raadt het al – het Kralingse Bos in Rotterdam staan er heerlijke techno-acts op het programma. Vijf stages met artiesten als Hot Since 82, Sven Vath en Chris Liebing. Ook hier zijn inmiddels de ‘late’ tickets in de verkoop gegaan voor € 34,99. Ondanks wat klachten vorig jaar belooft de organisatie dat je dit jaar minder lang hoeft te wachten op een biertje of toiletbezoek.

Cartel Kingsday

Wil je op Koningsdag langer doorgaan dan tot 23.00 uur? Check dan zeker even Cartel Kingsday bij de WesterUnie in Amsterdam. Dit feest heeft een dag- en nachtprogramma dat doorgaat tot maar liefst 6.00 uur ‘s ochtends. Kaarten zijn voor twee tientjes relatief goedkoop. Hier tref je dj’s als Sandrien, Benny Rodrigues en Carlos Valdes.

