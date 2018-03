3x duurzaam, diervriendelijk en gezond eten in Nederland

We willen goed eten: duurzaam, diervriendelijk, gezond. En we willen lekker eten. Maar hoe? VIVA zet drie leuke biologische tentjes voor je op een rij.

1. Dwaze zaken

Dit paradijselijke plekje, vlak bij Amsterdam CS, is ingericht door jonge kunstenaars en serveert eerlijke streekproducten, biologische wijn en bio-tripel van brouwerij ’t IJ. Eens per maand is het Maffe Maandag: een diner voor € 6,90 plus livemuziek van aanstormend talent. dwazezaken.nl

2. Keuken van Gastmaal

De lekkerste biologische wijnen drink je bij Keuken van Gastmaal in Utrecht. Deze laagdrempelige, gezellige zaak serveert daarnaast heerlijke biologische gerechten. Haast? Aan de overkant zit Gastmaal traiteur, voor een fijne afhaalmaaltijd. dekeukenvangastmaal.nl

3. Dining 56

In een klassiek pand in Arnhem werkt Dining 56 met dagverse, biologische producten. De kaart is geënt op de Franse keuken, maar heeft ook Italiaanse en Aziatische invloeden. In hun studio kun je kooklessen volgen (mét wijnproeverij!). dining56.nl

