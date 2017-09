3x in de relaxstand

Ben je ook toe aan een relax dagje in de spa? Wij zetten er drie voor je op een rij.

1. Fort Resort

Beemster Eco-chic wellnessresort in een heus kasteel. Met sauna’s, kruidenbaden, opgietingen, klankschaalsessies en meer. fortresortbeemster.nl

2. SpaSereen

Totaal van de wereld ben je in deze spa aan de Maarsseveense Plassen bij Maarssen. Naast de reguliere sauna’s is er ook een hamam om in te chillen. Boek vooral ook een beauty- behandeling.

spasereen.nl

3. Thermen Soesterberg

De bosrijke omgeving is al behoorlijk rustgevend, maar dan die massages! Onze favoriet: de ayurvedische massage met warme, natuurlijke oliën.

thermensoesterberg.nl

Deze tips zijn afkomstig uit onze rubriek ‘What we like’, uit VIVA 39! De editie ligt t/m dinsdag 3 oktober 2017 in de winkel.