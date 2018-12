Ben je nog niet helemaal in de gewenste kerststemming? Wij zetten de drie leukste kerstmarkten op een rij om een handje te helpen.

Magisch Maastricht

het ultieme Winter Wonderland-gevoel pak je de trein naar Maastricht. Op het Vrijthof kun je van 1 t/m 31 december terecht voor een festijn vol oliebollen, Mariah Carey-muziek en oergezellige chalets vol hebbedingetjes. Mán, wat is kerst toch gezellig. magischmaastrichtophetvrijthof.nl

Winterparadijs Amsterdam

In de Amsterdamse RAI schaats je dit jaar zowel binnen als buiten onder een dak van lichtjes, glijd je van een tubebaan met echte sneeuw en langlauf je tussen kerstbomen. Voor een nostalgische kerstfilm en winterse hapjes en drankjes duik je in de Christmas cinema en als afsluiter dans je de hele avond op het Winterfeest. Bezoekje waard! hetamsterdamsewinterparadijs.nl

Drijvende kerstmarkt Leiden

Warme choco, glühwein, duizenden lampjes en meer dan tachtig sfeervolle chalets met kerstspullen, óp het water. In het gezellige Leiden vind je de enige drijvende kerstmarkt van Nederland, inclusief drijvende ijsbaan. Muts op, sjaal om voor een avondje Leiden dus. De markt staat er t/m 25 december. visitleiden.nl

Beeld: iStock