3x makkelijke manieren om online groener te shoppen

Je werkt, je moedert, doet het huishouden, kortom: hebt geen tijd om te shoppen. Oplossing? Online shoppen! Dat ene paar schoenen bestel je uit Duitsland, de flared leggings van je dochters komen van een hip merkje uit Zweden en die festivaltas voor de zomer via een Amerikaanse webshop. Allemaal leuk en aardig, maar daar zijn vliegtuigen, boten en auto’s voor nodig en die vervuilen het milieu zoals je wel weet. Hamvraag: is het mogelijk is om milieubewuster te shoppen? Ja, en dat doe je zo:

Ga bewust om met plaats en moment van levering

De meeste pakjes worden tijdens de werkuren geleverd, vaak wanneer er niemand thuis is. Hierdoor moeten de pakjes teruggebracht worden naar een afhaalpunt. Een nutteloze heen- en terugrit. En – nog belangrijker – overbodige CO² uitstoot. Ga daarom bewust om met het moment en de plaats van levering: kies een tijdstip waarvan je zeker bent dat je thuis zal zijn of geef je werkadres op als leveringsadres. Andere oplossing: je kan er ook voor kiezen om je pakje af te halen in een afhaalpunt zodat je het kan ophalen op een moment dat voor jou past.

Vermijd het terugsteuren van pakketjes

Dit is een lastige, helemaal omdat retourkosten 9 van de 10 keer gratis zij. Maar probeer het zoveel mogelijk te vermijden. Hoe? Bestel niet twee maten, maar zoek eerst uit wat je kledingmaat (of schoenmaat) is. En controleer de fit, door recensies van andere klanten na te lezen. Of kies voor kledingstukken binnen een model of merk dat je al in je eigen kast hebt hangen. Als de nieuwe aankoop toch niet past of niet geschikt is, kan je ook eerst even in je omgeving rondvragen of iemand interesse heeft in de net-niet-vondst – voordat je het pakje terugstuurt.

Groepeer je bestellingen

Kies altijd voor de optie van een zogeheten gegroepeerd pakket wanneer je meerdere items bestelt. En eventueel van meerdere mensen, wie weet wil je zus net ook een order plaatsen bij jullie lievelingswebshop. Ook als dit betekent dat je wat langer op je bestelling moet wachten.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock