3x naar een bijzondere bioscoop

Zin om een film te kijken terwijl je in een lekkere grote loveseat languit kan liggen? Waar je borrelhapjes kan bestellen en je wordt bediend? Dan heb je geluk. VIVA zet 3 bijzondere bioscopen voor je op een rij.

Studio K Amsterdam

Oh yes: Studio K Amsterdam is een bioscoop, café-restaurant en club/poppodium ineen. Het biosgedeelte heeft een knusse huiskamersfeer, het aanbod is een aangename mix van de betere publieksfilm en bekendere arthouse. Leuke bijkomstigheid: de hele tent wordt gerund door studenten.

studio-k.nu

Cinelounge Houten

Stel je voor: je neemt plaats in een grote fauteuil of loveseat, bestelt hapjes en drankjes van een uitgebreide menukaart en wordt met één druk op de serviceknop bediend tíjdens de film. Borrelplank, wijntje: dat is film kijken als een VIP.

cinelounge.nl

Cinecitta Tilburg

In dit pand in hartje Tilburg worden al ruim honderd (!) jaar arthouse-pareltjes vertoond. Inmiddels kun je er daarnaast ook terecht voor grote publieksfilms en interessante documentaires. De rijke geschiedenis van het gebouw voel je gewoon als je in de zaal zit.

cinecitta.nl

