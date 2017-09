3x not too dressed up outfits voor een avond uit

Het is bijna zaterdagavond en dat betekent tijd voor een drankje en dansje met vrienden. Om je heen zie je allemaal opgetutte vrouwen met glitter, glamour, jurkjes, rokjes en 20 cm hoge hakken. Dit is absoluut niks voor jou en je moet er niet aan denken om een hele avond lang rond te strompelen op van die hakken met blaren als gevolg.

No way dat jij je vanavond in een over de top strak jurkje hijst, no thanks! Jij gaat liever in je denim jeans en alledaagse T-shirt. Zit lekker, is de perfecte outfit om wild in rond te dansen en ach, als iemand dan per ongeluk zijn glas drinken over je heen gooit barst jij ook niet in tranen uit.

A little party never hurt nobody

Wij snappen je heel goed! Maar af en toe is het wel leuk om wat meer spice te geven aan die jeans. En nee, we gaan je geen strakke rokjes aansmeren. We geven je wel wat inspiratie om net iets extra’s toe te voegen aan je alledaagse look. Nog steeds simpel en comfortabel, maar met een extra pop of awesomeness.

Blouse it up

Deze look bewijst dat je er prima mee weg komt om een blouse te dragen tijdens een feestje. Om de blouse wat meer party appropriate te maken, kun je expres de knoopjes wat meer openlaten en er een off the shoulder blouse van maken. Ook kun je de blouse asymmetrisch dicht doen zodat het er net even iets anders uitziet.

Detail on jeans

Voor een avond uit is het leuk om een denim jeans te kiezen die net even iets anders is dan de standaard. Bijvoorbeeld een paar jeans met wijde pijpen of patches. Dan heb je alsnog je lekker zittende jeans, maar met wat extra details die de aandacht trekken van je mede feestgangers.

Dancing in red

Rood en lak zijn twee trends die we dit seizoen veel terug zien komen. Maar hoe leuk is het om deze twee samen te combineren voor een avond uit? Deze broek ziet er te gek uit en is een echte eyecatcher. Doe er een simpel T-shirt bij aan zodat het niet over de top is. We willen tenslotte niet te overdressed op de party aankomen…

