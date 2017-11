3x roze restaurants waar je écht heen moet gaan

Restaurantjes met een roze inrichting, waar je ook nog eens lekker kan eten. Wie wil dat nou niet?! Wij zetten drie leuke restaurants met een roze inrichting voor je op een rij, waar je écht een keer heen moet gaan.

1. Tiger Mama

Aziatische hotspot in Utrecht met verschillende ruimtes. In de sushikelder en de Japanse binnentuin moet je zijn voor je pink fix. Al doet het restaurantgedeelte met groene fluwelen stoeltjes het ook goed op Instagram. tigermama.nl

2. The Fix by Maiden

Nieuw in het Amsterdamse Ecomama hostel – wat is dat toch met die mama’s? – is deze cosy roze plek voor je dagelijkse koffiefix. Plus: açai bowls, bagels en cocktails.

thefixbymaiden.com

3. MaMa Kelly Amsterdam

Dé hotspot van Den Haag krijgt er vanaf 13 november een Amsterdams zusje bij. Kip en kreeft zijn de sterren op het menu, maar de roze inrichting is pas écht om van te watertanden. mama-kelly.nl

Deze tips zijn afkomstig uit onze rubriek ‘What we like’ uit VIVA 45. De editie ligt t/m dinsdag 14 november in de winkel.