3x slapen in stijl

Ben je van plan om een weekendje weg te gaan in Nederland? Bezoek dan eens een van deze drie hotspots voor een stijlvolle overnachting.

Uit je Bosche bol

In Den Bosch slaap je op stand in The Duke Boutique Hotel. Het wordt gerund door locals met een passie voor de stad, dus goeie tips zijn inbegrepen. De kamers zijn Scandinavisch hip en strak ingericht, maar mét Brabantse warmte. En restaurants, winkels en Bossche bollen liggen op een steenworp afstand. thedukehotel.nl

Op staatsbezoek

Overnachten in een uniek pand in hartje Haarlem? Reserveer dan een van de 21 kamers in Boutiquehotel Staats. Haal je designhart op aan de bijzondere inrichting en originele details, eet een ambachtelijk ontbijtje in restaurant de Ripper en relax in luxe. hotelstaats.nl

Gans gelukkig

Gegarandeerd een van Utrechts beste slaapadresjes: Hotel Mother Goose aan de Ganzenmarkt. Alle kamers in het monumentale pand zijn verschillend, maar prachtig ingericht. De place to be voor iedere interieurliefhebber. mothergoosehotel.com

