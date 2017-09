3x very vegan hotspots

Eet jij veganistisch, maar vind je het soms lastig om leuke restaurants te vinden? Wij zetten er drie voor je op een rij.

1. Happy Earth Kitchen

Blogger Yonca opende haar vegan hotspot in Rotterdam met behulp van crowdfunding. Het water loopt je in de mond als je alleen al naar de kleurrijke bowls kijkt. happyearthkitchen.com

2. Mr. & Mrs. Watson

Frittata tatin, pulled no-pork, appel-salie worstjes en een heuse plant-based kaasfondue: óók voor niet-vegans is deze nieuwe foodbar in Amsterdam-Oost een walhalla. watson.bar

3. Bindicafé

Bij dit eetcafé in Amersfoort weten ze dat plantaardig alleraardigst is. Vooral de Bindiburger is een aanrader. Je kunt lekker aanschuiven in het huiskamerachtige café, maar meenemen kan ook.

Deze tips zijn afkomstig uit onze rubriek ‘What we like’, uit VIVA 37! De editie ligt t/m dinsdag 19 september 2017 in de winkel.