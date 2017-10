3x Winterwonderstrand voor de komende winter

De winter komt er al weer aan. En wat is er nou fijner om naar een winterwonderstrand te gaan met glühwein, warme choco of erwtensoep bij de open haard? Wij zetten drie strandtenten voor je op een rijtje.

1. Strandpaviljoen Evi

In de zomer een fijn knus plekje in Bergen aan Zee, maar ook op een koude uitwaaidag dé plek om je op te warmen met een glas glühwein, warme choco of erwtensoep bij de open haard.

strandpaviljoenevi.nl

2. WinterLodge

De naam zeg het al: hier moet je zijn deze winter. Strijk neer in de zijkas van deze strandtent in Noordwijk, waar veel heerlijke loungeplekken zijn en overal haardjes. Al om half negen ’s morgens open, dus ster in ontbijtjes.

lodgenoordwijk.nl

3. Brooklyn Beach

Op naar Zeeland, want daar heb je sowieso meerdere strandtenten die het hele jaar open zijn. Bij deze hipperd in Domburg kun je na een surfsessie opwarmen met een lekkere kom Zeeuwse vissoep. Heb je stevige trek? Brooklyn-burger it is.

brooklynbeach.nl

Deze tips zijn afkomstig uit onze rubriek ‘What we like’ uit VIVA 42. De editie ligt t/m dinsdag 24 oktober 2017 in de winkel.