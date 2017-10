4 life changing moments waarop je van je móet laten horen

Surprise! Dit zijn dé vier momenten in het leven van je vriendin, zus, buuf of lieve collega, waarop het leuk is om hem of haar te verassen met kaartje.

1 – Huis gekocht

Een megastap op de meetlat der volwassenheid: je eigen huis. Dat is pas een felicitatie waard. Stuur iets leuks naar het nieuwe adres. Een old fashioned kaart op de deurmat in een verder nog kale gang, daar scoor je punten mee.

2 – Een (nieuwe) baan.

Daar moet op gedronken worden. Dus organiseer jij een verrassingsborrel om alvast te wennen aan de wekelijkse vrijmibo’s in de kantoortuin. En op de eerste werkdag ontvangt je vriendin natuurlijk een lief kaartje om haar wat moed in te spreken voor zo’n eerste dag.

3 – Trouwen!

Ja, dat doen we nog volop. Sterker: de laatste jaren weer steeds meer. En of dat huwelijksbootje nu een zeewaardig jacht is of jij je twijfels hebt of het vlot waar het bruidspaar op stapt wel blijft drijven… eh, dat maakt niet uit. Het bruidspaar heeft nú de dag van hun leven. Tijd voor een knallende vrijgezellenparty dus.

4 – Een sterfgeval.

Als het liefste omaatje van je vriendin of de vader van je buuf overlijdt, ontkom je er niet aan. Lastig misschien, maar echt: laat wat van je horen. Je hebt achteraf spijt als je het níet hebt gedaan. Telefoontje te moeilijk? Stuur een lief bericht of een kaart. Schrijf eerst op een kladje wat je wil zeggen. Een megagrote X met je naam eronder is ook goed. Het maakt niet uit, het feit dat je aan iemand denkt, is genoeg.

