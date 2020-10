Coy Bundy (46) is een megahit op TikTok (en een voorbeeld voor ons allen)

De naam Coy Bundy zegt je in eerste instantie misschien niks. De vrouw is echter een levende legende onder TikTok-fans (lees: Gen Z). Coy is met haar 46 lentes een opvallende verschijning tussen de tieners en wordt ook wel liefkozend ‘granny’ genoemd. Haar moves zijn echter allesbehalve bejaard.

Ze krijgt likes van Nicki Minaj, Tina Knowles deelt haar video’s en ze heeft zelfs haar eigen merchandise. Toen haar nichtje haar met TikTok introduceerde, had Coy nog geen benul waar ze in terecht was gekomen.

Jeugddromen vervullen

‘Ik wist niet dat TikTok een plek is voor Gen Z. Toen ik keek, zag ik alles wat ik als kind ook deed: playbacken, make-up dragen, verkleden, dansen. Ik besloot er gewoon wat lol mee te hebben. Ik kon mijn jeugddromen vervullen dankzij een app die niet bestond toen ik jong was. Daardoor leerde ik mezelf begrijpen en hoorde ik eindelijk ergens bij’, schrijft Coy op Bustle.

Coy in de video waarmee ze doorbraak:

Come get your grandma

Iedereen denkt dat ze doorbrak dankzij één viral video, maar Coy had al duizenden video’s gemaakt en zo een fanbase opgebouwd voor haar echte big break. Haar dans op Megan Thee Stallions TikTok-hit Savage werd opgepikt door een groot Instagramaccount met miljoenen volgers en vervolgens was het hek van de dam. Zo leerde de jongere generatie haar kennen. ‘Come get your grandma’ en ‘good dance, grandma’, reageerden zij. Hoewel Coy weliswaar oma is, is ze met haar 46 jaar zeker niet op leeftijd. Toch omarmt ze die bijnaam.

‘Ik probeer mijn account heel kindvriendelijk te houden. Er zijn bepaalde dingen die ik wel deel, en dingen die ik niet deel. Je hoeft niet naar mij toe te komen om te vragen naar de bloemetjes en de bijtjes. Ik ben je moeder niet. En ook niet je oma.’

Je ladylike gedragen

Toen Tina Knowles, moeder van, de ‘Savage’-video deelde was Coy in tranen. ‘Ik dacht dat ik een vrouw uit Iowa was die de wereld niks te bieden had omdat ze oud is. Ik was gewoon een moeder die voor haar kinderen moest zorgen. Op dat moment wist ik dat dingen gingen veranderen.’

Lang zat ze vast in vastgeroeste denkpatronen over hoe een oudere vrouw zich ‘hoort’ te gedragen. ‘Je billen naar achteren gooien en schudden met je romp wordt niet als ladylike gezien. Daarom ben ik zenuwachtig als ik bijvoorbeeld een dans op ‘WAP’ deel. Maar ik had lol om het te maken. Toen ik de video voor het eerst zag, sprong ik meteen op om het na te doen. Mijn zoon keek me aan van: mám, wat doe je?’

Online pesten

Coy heeft een groot hart voor de jeugd en probeert iets voor hen te betekenen nu ze fulltime influencer is. ‘Het is mijn doel om de strijd aan te gaan met online pesten. Veel van het bendegeweld bij mij in de buurt is een gevolg van cyber bullying. Vroeger deelde ik hierover al flyers uit en ging ik het gesprek aan met mensen. TikTok liet me zien dat de kinderen die ik om me heen heb, niet de enige kinderen zijn die me waarderen. Voor dit alles, probeerde ik kinderen te helpen. TikTok heeft me nu een plek gegeven om dat te doen.’

Bron: Bustle | Beeld: TikTok