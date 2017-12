Ramen slurpen: 4x de meest relaxte en lekkerste ramenrestaurants

Ramen zijn hot & happening en ook nog eens goddelijk. 4x hier moet je zijn als je ramen wilt slurpen.

Met de documentaire Ramen heads op IDFA is de doorbraak van de Japanse noedelsoep een feit. Ook in het noorden zijn ze om; bij Konbu warmen Groningers zich op met een kom ramen.

Men Impossible in Amsterdam is het enige vegan ramen restaurant in Nederland. Bovendien komen alle producten van eigen bodem. Schuif aan de gezellige lange houten tafel en slurpen maar.

Michelin-chef Hideto Kawahara veroverde al Tokyo, New York, Hong Kong en Taiwan en is nu – gelukkig – ook neergestreken in Amsterdam.

Half januari opent de eerste ramenbar van Utrecht. De 24- jarige eigenaar Jeroen de Gilde raakte in Azië verslaafd aan de noedelsoep en was verbaasd dat er in z’n eigen stad nog geen bar zat. Sesam open u…

