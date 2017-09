4x leuk in Leiden

Leiden staat bekend als studentenstad, maar heeft ook veel te bieden qua bijzondere winkels. We zetten de leukste op een rij.

1. Kleedvermaak

Pop-upconcept dat lege panden in Leiden vult met tweedehandsspullen, livemuziek, theater, lezingen en meer leuks. Op 16 september organiseren ze hun eerste L’ei Hallen markt.

kleedvermaak.com

2. Pluum lekker en leuks

Op zoek naar een cadeau (voor een ander of jezelf)? Bij Pluum slaag je zeker weten. De oogst: van boeken en truffelmayo tot grappige kaarten en planten.

pluumwinkel.nl

3. Conceptstore Mei

Eigenaar Mandy struint stad en land af voor vintage vondsten en fairtrade woonaccessoires. Van West Germany-vazen tot schildpad-armbanden uit Indonesië.

conceptstoremei.nl

