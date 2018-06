4x leuke festivals waar je met de hele familie naartoe kunt

Geen weekend gaat voorbij deze zomer zonder dat er wel irgendwo een leuk festival is. Deze vier zijn nog family friendly ook.

Strandfestival Zand, 25 augustus in Almbere



Fan van muziek van Nederlandse bodem en zin in een relaxed dagje uit? Dan is Strandfestival Zand waar je moet zijn. Hier kun je uit je plaat op de muziek van Chef’s Special en Nielson, maar ook romantisch van de zonsondergang genieten vanuit het reuzenrad. Trek je slippers aan en neem je bikini mee, want er is daadwerkelijk een strand waar je kunt zonnen en zwemmen.

Zwarte Cross: 12 t/m 15 juli in Lichtenvoorde

De Zwarte Cross is meer dan boeren, brommers kiek’n en bier gooien. Hier vind je een mix van motorcross, muziek, stunts, theater en humor; denk aan de Kaiser Chiefs, Jebroer en Di-rect, maar ook Arie Koomen en Hans Kazán. En voor de kids is er een speciaal Blagenparadijs. Of je nou uit de Achterhoek komt of niet: hier móét je een keer geweest zijn.

Mundial, 23 en 24 juni in Tilburg

Springen op de beats van Kraantje Pappie, eten scoren bij een van de foodtrucks of hangen op een chillplek: op Mundial is van alles te doen. Neem gezellig je eigen kids, neefjes of nichtjes mee. Want wie jonger is dan twaalf, mag gratis naar binnen.

Duizel in het park, 3 t/m 5 augustus in Rotterdam

Bij Duizel in het park wordt dit jaar nét iets harder gefeest dan de vorige edities, want het festival viert z’n tiende verjaardag. Op een verstopte locatie aan de rand van het Vroesenpark geniet je van muziek, literatuur, theater en poëzie.

Beeld: Strandfestival Zand