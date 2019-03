4x de leukste Koningsdagfestivals voor danceliefhebbers

Het mag dan nog ver voelen: Koningsdag zit er alweer aan te komen. Nog precies één maand en de oranjegekte barst los. Wil je jezelf verzekeren van een ticket voor een leuk festival, dan kun je beter niet te lang wachten met beslissen waar je naartoe gaat.

VIVA somt de leukste festivals voor je op. Vandaag trappen we af met de categorie dance.

TIKTAK Kingsnight

Ook dit jaar komt TIKTAK op vrijdag 26 april met Koningsnacht terug naar Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ga los op de koninklijke beats van de grootste namen uit de Nederlandse urban, live en dj-scene. In Amsterdam kan je o.a. dansen op Jonna Fraser, Girls Love DJs en Josylvio. Lil’Kleine, SBMG, Biggi en Sam Blans zie je in Rotterdam. In Utrecht kan je in oranje outfit losgaan op Biggi, Don Cartel, Childsplay en Freddy Moreira. Elke stad heeft een eigen begin- en eindtijd. De ticketprijzen voor de verschillende steden lopen uiteen (Amsterdam € 22,56, Rotterdam € 32, Utrecht (€ 33). De feesten van TIKTAK zijn normaal gesproken uitverkocht. Wacht dus niet te lang met het kopen van kaarten.

538 Koningsdag

In Breda vindt op zaterdag 27 april het 538 Koningsdag-festijn plaats op het Chasséveld in Breda. Daar kan je genieten van een heerlijke mix van Nederlandstalig, pop en house. Eigenlijk dus van alles wat. Snollebollekes, Kriss Kross Amsterdam en Davina Michelle zijn enkele artiesten die je live kunt bewonderen. De early birds voor 538 Koningsdag zijn al uitverkocht, maar niet getreurd: er zijn nog regular tickets voor € 29.

Kingsland Festival

Kingsland vindt dit jaar weer plaats in Amsterdam, Den Bosch, Groningen en Twente. Daarnaast is er een nieuwe locatie toegevoegd aan het programma: Rotterdam! Artiesten als Alesso, Yellow Claw, Coone, Afrojack, en Ronnie Flex komen naar de verschillende steden. De kaartverkoop is al even bezig. Een kaartje voor Twente, Groningen en Den Bosch kost € 36 en voor Amsterdam en Rotterdam betaal je € 43,20 per ticket.

SLAM! Koningsdag

Het SLAM! Koningsdagfestival vindt ook dit jaar weer plaats bij het stadion van AZ in Alkmaar. Je kunt daar genieten van de beste house en urban. Nicky Romero, Lucas & Steve en Mula B zijn enkele van de artiesten die op zullen treden. De early bird-tickets zijn al uitverkocht, regular kaarten zijn nu te koop voor € 25.