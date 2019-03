4x de leukste Koningsdagfestivals voor hardstyle-liefhebbers

Het mag dan nog ver voelen: Koningsdag zit er alweer aan te komen. Nog maar een klein maandje en de oranjegekte barst los. Wil je jezelf verzekeren van een ticket voor een leuk festival, dan kun je beter niet te lang wachten met beslissen waar je naartoe gaat.

VIVA somt de leukste festivals voor je op. Vandaag: hardstyle.

Kingdance

In Zwolle vindt al jaren Kingdance op Koningsdag plaats. Op loopafstand van het centrum ligt het festivalterrein voor ruim 30.000 bezoekers. Je vindt er twee stages met vooral hardstyle. Op de andere stage treden ook artiesten als Bizzey, Famke Louise en JeBroer op. Kaartjes zijn al te koop voor de schappelijke prijs van € 18,50.

Supersized Kingsday

In het zuiden van het land, vlak bij Eindhoven, wordt Supersized Kingsday georganiseerd. Het grootste hardstyle-festival tijdens Koningsdag. Op het terrein van Aquabest vind je namelijk maar liefst negen stages met hardere stijlen. Van hardcore tot raw en freestyle tot classics. Tickets zijn nog steeds te koop voor € 34,95.

HARDFEST

HARDFEST keert weer terug op het universiteitsterrein in Enschede. Samen de tenten afbreken en je longen uit je lijf brullen. Er staan maar liefst drie stages met ‘hardere stijlen’ op de festivallocatie. Radical Redemption, Sub Zero Project en Crypsis zijn enkele artiesten die er zullen zijn. Een regular ticket kost € 30.

Royaal Kabaal

Dit jaar wordt Royaal Kabaal (credits voor de naam, trouwens) opnieuw georganiseerd op het Balkenhaven terrein in Zaandam. Het begint om 13.00 en gaat tot 6.00 uur door. Royaal Kabaal heeft drie stages met hardstyle, hardcore en freestyle. Onder andere D-sturb, E-Force, Dr.Peacock en Darkraver zijn aanwezig. Het event is helemaal gratis, wat betekent dat er een kans bestaat dat het terrein snel volloopt. Er zijn daarom speciale Guarantee Tickets. Hiermee ben je verzekerd van je binnenkomst en krijg je 4 consumpties + WC bandje.

