Mooie volle lippen zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Stoor jij je aan (te) smalle lippartij? Of wil je de vorm van verfraaien?Goed nieuws! Ook zonder botox of filters kan je met de juiste make-up tips alsnog vollere lipjes creëren. Althans, voor het oog.

4 make-up tips om je lippen voller te laten lijken:

1. Ga voor een nude, roze of perzikkleurige lippenstift

Volgens celebrity make-up artist Matin zorgt een lichtere lippenstiftkleur voor een voller effect van de lippen. “Toch moet het product wel donkerder zijn dan de huidskleur, omdat het de lippen anders doet wegvallen. Een beige, roze of perzikkleurige lippenstift doet wonderen voor vollere lippen.”

2. Vergeet de hoekjes niet

Als je een donkerder lippotlood gebruikt voor de buitenste randjes van de lippen, en een lichtere kleur aan de binnenkant, creëer je volgens Matin een optisch voller effect.

3. Een knipoogje naar naturel

Volgens Lori Leib, creative director bij Bodygraphy Professional Cosmetics, is de ultieme tip voor vollere lippen: een lipproduct gebruiken die twee tinten donkerder is dan je natuurlijke lipkleur. “Blijf bij een natuurlijke lipkleur; niet te bleek of te fel.”

4. Bruin geeft een boost

Leib: “Mijn favoriete hulpmiddel om een vollere lip de creëren, is een lippotlood. Ik gebruik een bruin potlood rond de randjes van de lippen. Ik ga dan wel een klein beetje over de randjes heen. Daarna vul ik de lippen op met een roze-bruine kleur.”

Bron: MarieClaire.nl | Beeld: iStock