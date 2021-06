Als mensen het hebben over ‘HSP’, gaat het om een hoogsensitief persoon. Dat is geen aandoening of iets anders engs, het is vooral gewoon een persoonlijkheidskenmerk – net zoals druk, rustig of verlegen dat zijn. Als je HSP bent, ervaar je de buitenwereld intenser, pik je emoties van anderen sneller op en word je daar ook moe van.

In de wetenschap wordt ook wel de term SPS (Sensory Processing Sensitivity) gebruikt. Daarmee wordt verwezen naar het zenuwstelsel van de HSP’ers: dat is gevoeliger en de verwerking van prikkels duurt langer. Helemaal niet erg, want als je weet hoe je als gevoeligerd weer oplaadt, is het zelfs een heel fijne eigenschap, dat HSP zijn. Dít herken je als je HSP bent.

Herkenbaar voor iedereen die HSP is

Je houdt van je alleen-tijd

Als HSP’er laad je op van alleen zijn. Een boek lezen, op de bank liggen en niets doen of een wandeling in de natuur met jezelf. Op die manier krijg je jouw zintuigen en overprikkelde zenuwstelsel weer onder controle.

Je denkt veel en diep

HSP betekent dat je informatie heel diep verwerkt. Daarom ben je langer met een gebeurtenis bezig dan andere mensen. Je bent een overdenker en helaas geldt dat ook voor negatieve situaties en dat kan weer zorgen voor angstige gedachten.

Je kunt niet tegen geweld of andere narigheid

Het zien of horen van mensen die pijn hebben of het gebruik van geweld (zelfs in films), kan je fysiek pijn doen.

Je kan níet tegen tijdsdruk

Sommige mensen vinden het fijn om ‘te werken met een deadline’ te hebben, maar als je HSP bent, vind je dat niet. Waarschijnlijk waren quizzen met tijdsdruk op school al een uitdaging voor je. Zo erg, dat je niet eens zo goed kon presteren als je normaal zou doen. In het volwassen leven blijft dat: als je te veel op je to-do list hebt staan en niet genoeg tijd hebt om het af te maken, voel je je gestrest.

Je wordt gemakkelijker 'hangry'

Rust, reinheid en regelmaat, zéker in je eetpatroon. HSP’ers blijken namelijk gevoeliger te zijn voor de veranderingen in de bloedsuikerspiegel. Als die heel laag is en je honger hebt, dan word je chagrijnig. Hangry: hungry + angry.

Bron: highlysensitiverefuge | Beeld: Getty Images