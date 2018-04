5 films op Netflix die je helpen afkicken van The Walking Dead

Les Affamés (2014)

Wie het toch het liefst houdt bij traditionele zombiefilms, is bij Les Affamés aan het juiste adres. Hierin volgen we een groepje overlevenden die na een zombie-uitbraak stand proberen te houden in de Canadese wildernis. Zoals gezegd niets nieuws onder de zon, maar de film valt wel op door zijn sterke cast en oogstrelende camerawerk. De makers nemen daarnaast de tijd om hun personages te ontwikkelen en daardoor komt het des te harder aan wanneer ze ten prooi vallen aan de bloeddorstige zombies.