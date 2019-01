De 5 meest awkward momenten van de Golden Globes 2019

Afgelopen nacht was van groot belang voor de filmindustrie. Voor de 76de (!) keer werden de Golden Globe-awards uitgereikt. Naast het verrassende feit dat de film A Star is Born nauwelijks in de prijzen viel, zijn ons nog wat opmerkelijke gebeurtenissen bijgebleven.

Duivels bedankje

Acteur Christian Bale mocht voor zijn rol van Dick Cheney in de film Vice de award voor beste acteur in een comedy in ontvangst nemen. Maar waar andere winnaars misschien hun ouders, partner, regisseur en God bedanken, deed Bale een shout out die menig wenkbrauw liet fronzen. ‘Ik wil Satan bedanken voor de inspiratie die hij me gaf om deze rol te spelen,’ aldus de voormalig Batman-acteur. Ehm, okay.

Griepvaccinatie, anyone?



Nog veel meer was het publiek in de war toen er een groep dokters en verpleegkundigen de zaal in kwam lopen. In witte jassen deelden zij griepvaccinaties uit aan het publiek terwijl het nummer Shots van LMFAO uit de speakers schalde. Waarom? Nobody knows.



When they bring those flu shot and I'm like.. #GoldenGlobes pic.twitter.com/jQYRMnEZFt — Stephanie (@brown_eyed_1007) January 7, 2019

Kus of knuffel?

Het is ons allemaal weleens overkomen, maar ten overstaan van het Golden Globe-publiek en miljoenen kijkers is het nog nét wat pijnlijker als je begroetingsmoment niet gesmeerd loopt. Het overkwam Taylor Swift, toen ze Lady Gaga een award uitreikte voor het nummer Shallow. Taylor had haar twee felicitatiekussen al ingezet toen ze erachterkwam dat de A Star is Born-actrice het bij één kus wilde houden. We feel you, Taylor.

Después de ver esto no necesito nada más.

Dios entregándole el premio a Dios.@taylorswift13 y @ladygaga mis favoritas por siempre.#Shallow #GoldenGlobes pic.twitter.com/kXedTydhBQ — Juan Camilo Lagos C. 👻 (@JuanCamiloLagoc) January 7, 2019

Bitch vs. babe

Ook Chrissy Metz beging een pijnlijk moment – niet tijdens de uitreiking, maar vooraf op de rode loper. Na afloop van een televisie-interview leek het alsof de microfoon uitstond, maar dat bleek niet het geval. Daardoor konden tv-kijkers horen hoe Chrissy over actrice Alison Brie zei: ‘She’s just a B…’. Zelf ontkent Chrissy dat ze Alison een bitch noemde – maar goed, wie zou dat in haar geval niet doen? Op Twitter klinken verschillende geluiden: waar de één denkt dat ze inderdaad het woord bitch gebruikte, is de ander overtuigd dat ze babe zei – of iets heel anders.

Oordeel zelf op basis van de onderstaande video.

Here’s the Chrissy Metz calling Allison Brie a “b” at #GoldenGlobes2019 pic.twitter.com/Wwl25s3DMR — Will C (@wheelsee) January 7, 2019

She said babe. — palfaro (@PatsyAlfaro) January 7, 2019

I hear “she’s sweet” — andrea 🌹 nadeau (@atdesjardins) January 7, 2019

Gebrek aan research

Een andere blunder op de rode loper was het interview dat tv-presentatrice Giuliana Rancic deed met Will & Grace-actrice Debra Messing. Guiliana had duidelijk haar huiswerk niet gedaan, en dacht dat Debra een award zou gaan uitreiken. Als klapper op de vuurpijl vroeg ze ook nog of ze de rest van de Will & Grace-cast deze avond nog zou zien, terwijl die niet aanwezig waren – de serie was immers niet genomineerd. Oei.

Lmao that Debra Messing interview with Giuliana was so bad. “You’re presenting, right?” “Nope!” “Are you going to see the rest of the cast?” “No one is here! The show wasn’t nominated.” Such secondhand embarrassment. For both of them. #GoldenGlobes — Sam (@sgreen3) January 7, 2019

