Dit zijn de 5 mooiste interieurtrends voor dit najaar

Net als kledingtrends, zijn er ook trends voor je interieur. Dit kunnen subtiele trends zijn, zoals leuke accessoires, maar ook grote trends als nieuwe kleuren of vormen. Nu zijn er ook weer trends in omloop die gericht zijn op het najaar en de winter. Dan is namelijk het perfecte moment om je cozy huisje lekker op te pimpen. Omdat wij snappen dat je huis net zo on trend moet zijn als jij, hebben wij de vijf mooiste trends voor het najaar geselecteerd. Home sweet home.

#1 Warme en diepe kleuren

Vergeet de zachte kleuren van het voorjaar, dit seizoen mogen de warme kleuren weer! Warme kleuren als donkergroen en roodbruin mogen op de muur, in het interieur of als accessoire! Je kunt het zo subtiel maken als je zelf wilt. Bang dat je de kleuren snel zat wordt? Laat de kleur dan terug komen in vaasjes, kussens en kaarsjes. Deze zijn namelijk snel te vervangen. Easy peasy!

#2 Planten

Planten staan altijd gezellig, maakt niet uit wat voor seizoen het is. Zet bijvoorbeeld een grote plant naast je bank voor het echte urban gevoel of zet overal kleine cactusjes neer. Vetplantjes zijn ook tijdloos, maar voor het najaar is het leuk om echte herfst/winter planten in huis te halen. Denk bijvoorbeeld aan de Pannekoekenplant of de Medinilla! En nu niet vergeten water te geven hè!

#3 Natuurlijke materialen

Natuurlijke elementen in je interieur is een trend die al langere tijd meegaat. En dit seizoen mag-ie gewoon weer! Zo brengt hout een echte natuurlijke sfeer, maar doet leer, rustiek en karton er een herfsttintje bovenop. Kartonnen lampen of hoofden aan de muur zorgen voor een echte cozy look. Zorg er wel voor dat de kaarsen uit de buurt blijven van deze kartonnen accessoires…

#4 Ronde vormen

Waar voorheen een vierkant dé vorm was voor een strak interieur, is dat nu veranderd in een cirkel. Denk bijvoorbeeld aan ronde spiegels (oh my!), ronde vloerkleden én ronde fotolijstjes. Round is the key word! Ook is het leuk om af te wisselen met rechte vormen, zodat alles heel minimalistisch en strak oogt!

#5 Velvet

Yes! Velvet was al hot als schoen, slipdress of gewoon als leuke top. Maar nu mag het ook in je interieur terugkomen! And we love it. Velvet banken, stoelen of lekkere kussens. Het geeft je interieur een chique look en het zit ook nog eens ontzettend lekker. Deze trend mag zeker nog wel even blijven!

Beeld Getty Images