5 retegoeie series die op je lijstje goede voornemens voor 2019 mogen

Tuurlijk, stoppen met roken, sporten of je koelkast een keer een sopje geven zijn prima voornemens. Maar die kuil in je bankstel maakt zichzelf niet. Deze series behoren tot de pareltjes van deze generatie en verdienen zéker een plekje op je kijklijst voor 2019.

Peaky Blinders

Een kruising tussen een maffiaserie en een historisch drama, met een sausje rock. Peaky Blinders speelt zich af in Birmingham, UK, in de gezellige tijd die de industrialisatie is gaan heten. Kolen, arbeiders die niet ouder werden dan 40, dat idee. De Peaky Blinders zijn een beruchte bende, geleid door de meedogenloze Thomas Shelby. Weapon of choice: een scheermesje, verstopt in de klep van de typerende Peaky Blinders-pet, waarmee het gezicht van een tegenstander tot carpaccio wordt gehakt. Ja, en een shitload aan vuurwapens natuurlijk. Omkoping, intimidatie, familiepolitiek en liefdes die niet mogen zijn… Alles passeert de revue in deze naargeestige misdaadserie waarvoor o.a. Nick Cave de muziek schreef die heerlijk neer stampt op de rook en gorigheid van de straten Birmingham.

Te zien op BBC en Netflix

The Unbreakable Kimmy Schmidt

Een wel heel aparte, bijna absurdistische komedieserie van o.a. comedy queen Tina Fey. Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) begint haar leven praktisch opnieuw nadat ze uit een bunker wordt gered waar ze 15 jaar is vastgehouden door een geloofsfanaticus.

Ze belandt in een souterrain-appartement dat ze deelt met Titus, een wannabe musicalster die barbies verzamelt. Je zou de serie, die een enorm succes was in de USA, maar in Nederland nauwelijks credits kreeg, terzijde kunnen schuiven als simpele comedy. Maar daarmee doe je de serie echt tekort. De grapdichtheid is fenomenaal hoog en de feelgood-factor in combinatie met de kwaliteit is verfrissend. Kijken dus.

Te zien op Netflix

The Handmaid’s Tale

Allesbehalve een vrolijke serie om eens lekker te gaan bingewatchen. De gruwelijkheden van deze dystopie gaan recht je strot in. De makers zijn er in geslaagd om een serie te maken die spannend en gruwelijk is, maar tegelijk ontroerd en ja, zelfs actueel is. Het hoofdpersonage, de jonge vrouw Offred, moet zien te overleven in een wereld die in korte tijd is veranderd is van democratie naar macho-dictatuur. En in deze wereld is niets meer hetzelfde. Haar redding: ze is vruchtbaar. Ja, dat is een ding in die nieuwe toffe wereld, waar veel mensen geen kinderen meer kunnen krijgen. Vacature: baarkoe. Of zoals het netjes heet: ‘handmaid’, wat zoveel wil zeggen als baarslaaf voor een echtpaar uit de elite. En oh, wat is het acteerwerk briljant. Werd door Superguide de beste serie van 2017 genoemd, dus hop, kont op de bank en kijk dit meeslepende gruwel.

Te zien op Canvas en Videoland

Sharp Objects

Lovende kritieken voor deze mini-serie van Big Little Lies-regisseur Jean-Marc Vallée. De serie volgt een emotioneel instabiele misdaadverslaggeefster, Camille Preaker (Amy Adams). Ze komt nét uit een psychiatrische inrichting gerold als haar een nieuwe klus wacht: terug naar het stadje waar ze opgroeide, Wind Gap. En daar, in het Schubbekutteveen van Missouri, USA, mag ze verslag uitbrengen van een moord op twee jonge meisjes. Uiteraard is de zoektocht naar het verhaal een zoektocht naar zichzelf, en dat brengt meer naar boven dan ze zou willen. De serie is traag op de goede manier: alle details doen ertoe. De serie is extreem goed uitgedacht. Het is een who-dun-it, uiteraard, maar meer dan dat is het een serie met personages die intens fascineren.

Te zien op Ziggo

Better Call Saul

Een komisch drama spin-off van de serie Breaking Bad. En hoe origineel dat de serie niet als vertrekpunt heeft ‘hoe ging het na…’ maar ‘wat ging er vooraf aan het verhaal van Breaking Bad’. Better Call Saul volgt Jimmy McGill, een louche strafrechtadvocaat met een talent voor mislukken. Zijn broer, Charles ‘Chuck’ McGill, is een hoog gewaardeerde strafpleiter in een prestigieuze firma. We zien de complexe verhouding tussen de broers die tot een dramatisch einde komt, paralel met de ambitie van de tot falen gedoemde Jimmy. Bob Odenkirk speelt de rol van Jimmy fenomenaal. Hij weet precies de fijne lijn te bewandelen tussen sleazy en kwetsbaar en heeft een perfect komische timing. Verscheen niet voor niets al eerder in top-zoveel lijstjes van Superguide.

Te zien op Netflix

