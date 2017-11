5 tips voor de ultieme retro look

Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot… Hun gloriedagen mogen dan voorbij zijn, nog steeds zijn we groot fan van deze stijliconen. Hun klasse en vrouwelijke pin-up style zullen wat ons betreft nooit vergeten worden. Wil jij net zoveel flair uitstralen als deze stijliconen en jouw looks een retro twist geven? Zorg dan dat deze vijf elementen niet ontbreken in je kast.

Baret

De baret, ouderwets? Absoluut niet. Het hoofddeksel is weer helemaal terug van weggeweest. Check de Instagram-feeds van influencers als Queen of Jetlags en Merrith van den Bosch maar eens.

Printjes

Bloemen, ruiten, stippen: qua printjes mag je het zo gek maken als je zelf wil. Maak van je outfit een feestje!

Zwierige rokken

Of je nu op werk of op een feestje bent: een classy, zwierige rok doet het altijd goed. Het liefst natuurlijk met zo’n lekker printje waar we het net over hadden.

Fluweel

Sinds fluweel vorig jaar z’n comeback heeft gemaakt, is de zachte stof niet meer uit onze garderobe weg te denken. Niet alleen kleding, maar ook tasjes, schoenen en zelfs banken mogen velvet zijn. Extra voordelen: je voelt niet alleen lekker zacht aan, maar ziet er ook nog eens stijlvol uit. Wij zijn fan.

Pumps met ronde neuzen

Wil je je outfit compleet maken, dan mogen mooie, stijlvolle hakken natuurlijk niet ontbreken. Wil je het echt goed doen, dan ga je voor een kleurig paar met ronde neuzen en lak.

Beeld Shutterstock