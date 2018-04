50 and fabulous: deze vrouwen doen hun Playboy-cover na dertig jaar nog eens over

Age ain’t nothing but a number: dat bewijzen deze zeven vrouwen maar. De voormalige Playmates doen hun shoot – dertig jaar nadat ze op de cover van Playboy stonden – nog eens dunnetjes over. Hiermee bewijzen ze er nog steeds geweldig uit te zien. Ondanks dat er misschien een rimpeltje hier en daar bij is gekomen.

Er hoeven heus niet alleen jonge bloemen op de cover van de Playboy te staan. Zo schitterde onze eigen Patricia Paay op 67-jarige leeftijd nog met bloedmooie foto’s in de Nederlandse editie van het wereldbekende blad. En zij is dus lang niet de enige die op latere leeftijd nog een keer poseert voor de lens van het erotisch getinte tijdschrift. Het afgelopen jaar wist Playboy zeven voormalige playmates, die in de jaren zeventig en tachtig op de cover pronkten, nog een keer te strikken om precies dezelfde foto van toen nog eens over te doen.

Veel pit en spirit

En daarmee laten ze zien dat leeftijd écht maar een getal is. Want ondanks dat ze de vijftig zijn gepasseerd, zien de dames, waaronder Hugh Hefner’s ex-vrouw Kimberly Conrad Hefner, er nog steeds prachtig uit. Eén van de modellen, Candice Collings, is dan ook megatrots op het eindresultaat. ‘Ik was waanzinnig blij en vervolgens werd ik doodsbang. Maar uiteindelijk was ik vastberaden om van deze shoot iets te maken waar ik trots op zou zijn. Ik wil de wereld laten zien dat vrouwen van een bepaalde leeftijd nog steeds veel pit en spirit hebben. Láng nadat hun twintiger jaren achter zich liggen.’

Bron: Jinek | Beeld Playboy, iStock