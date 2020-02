50 koffies: Dé podcast voor vrouwelijke ondernemers

‘The future is female.’ Dat vinden de Vlaamse vriendinnen Nadia El Makhfi en Yana Smits. Met hun nieuwe podcast ’50 koffies’ willen zij ambitieuze vrouwen helpen hindernissen te overwinnen en hun dromen waar te maken. Ze gaan gezellig op de koffie met een aantal topondernemers en verzamelen zo alle tips die de businessvrouw van vandaag nodig heeft.

Steeds meer vrouwen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap of een plekje aan de top van een bedrijf. Maar de weg daarnaartoe is niet altijd even makkelijk. Het doel van de vriendinnen is dan ook: ‘Jonge, ambitieuze vrouwen aanmoedigen om de stap te wagen naar het ondernemerschap.’

Het idee

Nadia runt al twee jaar haar eigen fotografie-bedrijfje en Yana heeft een eigen co-workingspace opgericht voor vrouwen. Samen zagen ze een gat in de markt voor een podcast voor vrouwelijke ondernemers. ‘We zijn allebei gelijkaardige types, ondernemend en enthousiast, dus kwam het idee om daar iets mee te doen’, vertelt Nadia in een interview met PZC. Daarom besloten de twee op de koffie te gaan met topondernemers. ‘Hoe meer ‘koffiedates’ we hadden, hoe vaker we ook de vraag kregen van andere jonge onderneemsters wat voor tips die grote namen dan wel hadden voor ons’, vult Yana aan. ‘Die informatie konden we natuurlijk niet voor onszelf houden, dus groeiden de koffiedates uit naar een volledige podcastreeks: 50 koffies.’

Koffiedates

De 50 afleveringen zijn opgedeeld in tien verschillende thema’s: finance, marketing, sales, netwerken, persoonlijke ontwikkeling, creativiteit, economie, female empowerment, ondernemerschap en gezondheid. Bij elk thema horen vier ‘koffiedates’ met ondernemers of experts in het desbetreffende vakgebied en één panelgesprek met vrouwelijke ondernemers die al behoorlijk aan de weg timmeren als het gaat om hun carrière.

Oók voor mannen

De podcast is voornamelijk gericht op vrouwen, maar de inspirerende levens- en businesslessen van hun gasten zijn ook interessant voor mannen. ‘De topondernemers die we spraken hebben tonnen ervaring en zoveel boeiende dingen te vertellen, maar vaak komt dat niet tot aan onze doelgroep, namelijk jonge, vrouwelijke ondernemers. Zij hebben veel goesting en drive, maar dat wil niet zeggen dat ze van elk onderwerp evenveel kaas gegeten hebben. We willen die info tastbaar maken voor hen, en hen laten zien dat ze er niet alleen voor staan.’

De podcast ‘50 koffies’ is te beluisteren op Spotify, iTunes en Youtube.

