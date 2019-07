Once you go glamping, you never go back. Het zou zomaar een tegeltje kunnen zijn in de gedeelde badhuizen van Lowlands, Mysteryland of Tomorrowland. Geen gesjouw meer met je tent en slaapzak, geen gehannes met haringen en touwen. Gewoon arriveren, spullen droppen en een biertje drinken. Alsof het een hotel is. Ja, wij verwende millennials kiezen steeds meer voor comfort op de camping. En ook hier gelden de natuurwetten van baas boven baas. Wie kiest er voor het meeste comfort?

Immers, festivallen is al zwaar genoeg – dansen, hupsen, kilometers lopen van de Alpha naar de Bravo – dus dan wil je wel inzetten op een comfortabele nachtrust. Je moet immers nog een paar dagen feesten en dan is het wel zo fijn om als een wolkje te slapen. Gelukkig spelen de meeste festivals gretig in op deze behoefte. Van Kampeerhotel Grasnapolsky op de Zwarte Cross tot DreamVille op Tomorrowland, wie bereid is extra te betalen kan heerlijk slapen. Hoeveel is jouw nachtrust je waard? Wij hebben de meest extravagante glampings voor je op een rij gezet.

Glamping op festivals in Nederland en België

Heb jij altijd al in een tiny house willen slapen? Sla twee vliegen in één klap en kies op Mysteryland voor een vrolijke tiny house voor twee personen. Het huisje komt met twee luchtbedden, inclusief lakens, slaapzakken (voor toch dat kampeergevoel) en kussens. De stoeltjes voor de deur staan klaar en heel handig: de deur kan op slot.

Waar ze glampen inmiddels tot een kunst hebben verheven, is de gllamping van Lowlands festival. Dichtbij het festivalterrein, niet toegankelijk voor de rest van het gepeupel. Ja, na je laatste biertje in de X-Ray strompel je hier een oase van rust binnen.

De meest schattige vinden wij de Flores. Voor een schamele €611,- ben je vier dagen lang de trotse eigenaar van deze vrolijk gekleurde tent. De Flores heeft een houten vloer, twee comfortabele bedden, een nachtkastje, elektriciteit en zelfs een spiegel. Oh, en hadden we al gezegd dat de Flores een eigen veranda heeft?

Absoluut ook leuk op de glamping van Lowlands vinden we het Dreamotel. Minstens zo comfortabel als de Flores, alleen iets leukere streetart op de gevel. En hey, zeg nou eerlijk, je wilde toch altijd al een huisje met van die leuke muurschilderingen? Voor €764,- is dit huisje een heel weekend van jou.

Save the best for last, zei mijn oma uit Amerika altijd. Dus tada: welkom bij de camping van Tomorrowland. Oftewel DreamVille, want jawel, hier komen dromen uit. Mocht je het geld nu echt op je rug hebben groeien, ga dan voor de Mansion. De prijs is op aanvraag beschikbaar, maar kost minimaal zo’n €4100,- voor een heel weekend.

En natuurlijk, dan heb je ook wat. Want de Mansion is geschikt voor 10 personen, heeft een volle bar, een koffiezetapparaat, vijf slaapkamers met ieder hun eigen badkamer en een bubbelbad. Sorry, wie heeft het nog over Tomorrowland? DreamVille is waar je wilt zijn!

Laten we vooral niet vergeten dat de ‘gewone’ campings ook hartstikke leuk zijn. Daarvoor geldt wel: een goede voorbereiding is het halve werk. Check daarom hier VIVA’s grote inpaklijkst. Of doe gewoon zoals Imanuelle en huur een AirBnB. Oh nee, doe dat maar niet.

Beeld: Lowlands, Mysteryland, Tomorrowland