5x koffiedrinken in de allerleukste tentjes van Bilbao

Locals in de Spaanse stad Bilbao drinken graag een kop koffie buiten de deur. Bij vrijwel iedere bar kun je op welk tijdstip dan ook een solo (zwart), con leche (koffie met melk), hielo (ijskoffie) of cortado (espresso met melk) bestellen.

Tekst Jildou van der Kaaij (time to momo-local in Bilbao)

Tijdens een stedentrip drink je natuurlijk het liefst een perfecte of speciale brew in een leuk tentje, met een lekker taartje erbij en tussen de locals. Met deze suggesties vind je die bijzondere en gevarieerde plekjes verspreid in de stad om zo 5x lekker, leuk, speciaal, bijzonder én goed koffie te drinken.

Bihotz Café

Zat de historische wijk Bilbao La Vieja al in de lift, dan heeft Bihotz café hieraan de afgelopen tweeënhalf jaar nog extra bijgedragen. Het is een hippe (koffie-)bar, type huiskamer, om echt even voor om te lopen, helemaal als je van specialty koffie houdt. Hiermee heeft het zichzelf in de stad op de kaart gezet. Maar daarnaast staat het ook bekend om allerlei lekkers uit eigen keuken en ambachtelijke biertjes.

Arechaga Kalea 6 (sowieso een leuk straatje!), www.facebook.com/bihotzsanfrancisco El Tilo Mami Lou Cupcake

Al enkele jaren zijn de cupcakes volgens receptuur van Belgische oma Ludovika (Mami Lou) een begrip in Bilbao. Sinds kort huist dit modern-romantische tentje op de plek waar ruim een eeuw lang café el Tilo zat. Tijdens de renovatie zijn de fresco’s van begin 20e eeuw prachtig behouden. Hier geniet je in een historische setting van goede koffie met een goede cupcake.

Areatzako Pasealekua 1, www.mamiloucupcake.com Café Via de Fuga

Herinneringen aan een Italiaanse pop-upbar op de binnenplaats van een voormalige gevangenis deed de eigenaren hun café Via de fuga noemen, ontsnappingsroute: een plekje in de stad om even aan de drukte en hectiek te ontkomen. Bij de relaxte muziek is het fijn wegdromen met een kop koffie en verse taart.

Gordóniz Kalea 5, www.facebook.com/Viadefuga-Café Bohemian Lane

Een aanrader voor iedereen, maar zeker voor vegans (of als je je koffie graag zuivelvrij, maar niet zwart drinkt). Het lichte café is een heerlijke stop gedurende je bezoek aan dit deel van Bilbao. Voeg er een lekker stuk taart en een detox sapje aan toe en je kunt weer even vooruit!

Harategi Zahar Kalea, 3, www.bohemianlanebilbao.com Cinnamon Coffee Lab

Coffee lab jazeker, maar daarnaast ook een vintage interieur ‘museum’. De grote ruimte met hoge plafonds doet industrieel aan, maar tegelijkertijd knus door de mooie decoratie met bezienswaardige items van vroeger. Hier ontmoet je Julio (barista) en Verónica (koekenbakster), die tevens heerlijke lunchgerechten maken. Een fijne plek op welk tijdstip van de dag ook.

Done Bikendi Kalea 3, www.facebook.com/cinnamonbilbao

Liever theeleuten

Ben je meer van de thee? Dan moet je bij Baobab tetería zijn. De hoeveelheid theeblikken tegen de muur geeft al bewijs van de enorme keus uit soorten losse thee. Je krijgt je keus geserveerd in een mooi theepotje.

Prinzipe Kalea 1, www.baobabteteria.com

Meer actuele tips over Bilbao vind je hier.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!